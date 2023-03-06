Оборона Бахмута: австрийский генерал считает, что город выстоит еще недели

Бруно Гофбауэр полагает, что Вооруженные силы РФ не обладают достаточно обученными войсками и необходимыми средствами для проведения масштабного наступления в Донецкой области.

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Украинские вооруженные силы способны удержать Бахмут в течение нескольких дней и даже недель. Но даже если город придется оставить, это не даст возможность российским войскам возможность перейти в широкомасштабное наступление в Донецкой области. К такому выводу 6 марта пришел генерал-майор Вооруженных сил Австрии Бруно Гофбауэр, передает немецкий телеканал n-tv.

"Похоже на то, что Украина сможет удержать Бахмут в течение следующих нескольких дней и недель", — сказал он.

По словам генерала, российская армия на сегодняшний день не обладает достаточно обученных солдат и технических ресурсов, необходимых для масштабной наступательной операции.

"Если Бахмут падет, я предполагаю, что, как и в последние месяцы, у россиян нет сил, которые имеют подготовку, оборудование и ударную мощь, чтобы провести здесь полномасштабное наступление", подчеркнул Гофбауэр.

К практически аналогичному выводу пришел и министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона отказался делать какие-либо прогнозы относительно Бахмута, но вместе с тем выразил убеждение, что взятие города российскими войсками имеют скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное

Удержание Бахмута

Западные источники 6 марта проинформировали о ситуации, которая сложилась в прифронтовом городе. Согласно данным Института изучения войны, украинские подразделения могут частично покинуть Бахмут. Однако российские войска будут вынуждены остановиться, что, вероятно, создаст условия для будущего контрнаступления ВСУ.

Между тем стало известно, что президент Владимир Зеленский 6 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе обсуждения обстановки в Бахмуте военное руководство выразило мнение, что нужно не только продолжать оборону Бахмута, но и укрепить там позиции украинских защитников.