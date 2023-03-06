Зеленський провів засідання Ставки: Залужний та Сирський підтримали продовження оборони Бахмута

На думку головнокомандувача ЗСУ та командувача Сухопутних військ, потрібно посилити позиції українських військових у місті.

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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було обговорено ситуацію в місті Бахмут Донецької області. Про це у понеділок, 6 березня, повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

В ОП розповіли, що Зеленський поставив питання головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському про те, якими можуть бути подальші кроки щодо Бахмута. Обидва воєначальники вважають, що потрібно не лише продовжувати оборону Бахмута, а й зміцнити позиції українських захисників.

Повідомляється, що на засіданні Ставки також розглянули питання постачання військових на передову зброю та необхідне обладнання.

Бахмут — останні новини

Нагадаємо, 6 березня американський телеканал CNN повідомляв, що після восьми місяців боїв окупаційні сили росіян наблизилися до захоплення Бахмута, в якому залишилося не більше 10% населення. На думку відставного генерала австралійської армії Міка Раяна, ЗСУ використовували Бахмут, щоб завдати втрат в живій силі ЗС РФ. За деякими оцінками співвідношення втрат становить 7:1.

Того ж дня, 6 березня, заступник мера Бахмута Олександр Марченко розповів, що навколо населеного пункту точаться запеклі бої, тому виїхати за межі міста досить проблематично.

Також 6 березня військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські війська тримають більшу частину Бахмута, включаючи центр. ЗС РФ захопили східну частину міста до річки Бахмутка.

У своєму зведенні від 5 березня Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Сили оборони можуть проводити обмежений відступ у східній частині Бахмута і в той же час продовжувати завдавати втрат російським силам.

Раніше, 4 березня, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у разі відступу його найманців від Бахмута фронт обрушиться до російських кордонів і, можливо, далі.