Під загрозою оточення: українські військові перейшли в наступ у Бахмуті, — NYT (карта)

За даними видання, Сили оборони відбили російські війська від останнього головного шосе, яке веде до міста, що дозволило зберегти головну лінію постачання.

Related video

Сили оборони та безпеки України відтісняють російські окупаційні війська у Бахмуті Донецької області, незважаючи на загрозу оточення. Про це пише американська газета The New Yourk Times у своїй статті, опублікованій 6 березня.

Повідомляється, що 4 березня українські штурмові бригади перейшли у наступ в Бахмуті. Протягом вихідних українські військовослужбовці проводили штурми із землі та завдавали артилерійських ударів по російських позиціях із навколишніх пагорбів.

При цьому українські командири визнають, що їхні сили у Бахмуті все ще перебувають під загрозою оточення. Однак, як пише NYT, бої у вихідні показали, що військові ще не готові відмовитись від Бахмута.

[ + – ] Карта боїв у районі Бахмута Фото: deepstatemap.live

Українські війська зберегли лінію постачання

Ще до того, як Сили оборони посилили наступ у Бахмуті минулими вихідними, ЗСУ відбили російські війська від останнього головного шосе, яке веде до міста. Це дозволило зберегти як лінію постачання, яка допомагала українським солдатам стримувати російський наступ протягом кількох місяців, так і маршрут відходу у разі, якщо вони все ж таки вирішать відступити.

"Я впевнений, що Бахмут утримається. У нас достатньо сил, щоб відкинути супротивника від цього міста, але все залежить від завдань, які ставить командування, чи то утримання міста, чи заподіяння максимальних втрат противнику", — розповів полковник Євген Межевікін, командувач об'єднаної тактичної групи, що веде бої у Бахмуті

Бахмут утримують для виснаження Збройних Сил РФ

Як пише видання, військове командування Росії кинуло десятки тисяч нещодавно мобілізованих військ у масштабний наземний наступ, щоб узяти місто силою вогню та живої сили. Україна використала всі засвоєні за роки війни тактики, щоб утримати позиції та завдати максимальних втрат окупанту.

"Ми відбиваємо від 15 до 20 атак на день. Сьогодні все йде більш менш нормально", — розповів 26-річний Владислав, командир самохідної артилерійської батареї, розташованої під Бахмутом.

[ + – ] Використані боєприпаси для міномету в Бахмуті Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

За словами командира батареї, темпи артилерійського обстрілу на цьому напрямі зараз дуже високі. Загалом українські військові випускають від 80 до 120 снарядів на день. За півтора місяці артилеристи випустили понад 5000 снарядів. За словами військових, боєприпасів не вистачає.

"Хотілося б більше людей, більше техніки, більше боєприпасів для знищення противника на підступах та його резервів, щоб наші люди несли менше втрат і не було таких напружених боїв", — розповів полковник ЗСУ Євген Межевікін.

ПВК "Вагнер" не шкодує людей для штурму Бахмута

При цьому ПВК "Вагнер" не шкодує людей та відправляє групи по 20 осіб, щоб виснажити українських військових.

"Противник посилав 20 хлопців в атаку шість-сім разів на день. Уявіть собі: приходять двадцять хлопців, ми їх убиваємо. Через п'ять хвилин приходять ще 20 хлопців, ми їх убиваємо. За годину — ще 20. Їм начхати на людей", — сказав Олександр, командир роти, який брав участь у штурмі.

За словами командира роти, російські втрати, особливо серед "Вагнера", величезні, і він упевнений, що Росія атакує з останніх сил.

Нагадаємо, 6 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначили, що необхідно продовжувати оборону Бахмута, а також зазначили, що потрібно посилити позиції українських захисників на цьому напрямі.

Також 6 березня генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбавер заявив, що Сили оборони здатні утримати Бахмут протягом кількох днів і навіть тижнів.