Три фактори: у ЗСУ розповіли, що потрібно для успішного наступу (відео)

За словами спікера східного угруповання військ Сергія Череватого, українські військові потребують важких танків, новітніх систем вогневого ураження та навченості особового складу.

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Війна показала, що українським військовим потрібні три головні чинники для успішного наступу: важкі західні танки, потужні системи вогневого ураження та навченість особового складу. Про це розповів речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в інтерв'ю телеканалу "Ми — Україна", опублікованому 6 березня.

За словами Череватого, попри те, що багато військових аналітиків перед початком війни були переконані, що артилерія відійде на другий план, реалії показали, що ракетні системи й артилерійські війська — це одні з найважливіших елементів ведення бойових дій.

"Ця війна показала, що за такої інтенсивності конфлікту артилерія — ключовий фактор перемоги. Тому чим більш у тебе далекі, потужні й точні артилерія та ракетні системи, тим більше в тебе шансів зруйнувати оборону супротивника ще до того, як почнеш ще атакувати. Тобто накрити командні пункти, велике скупчення особового складу й техніки, склади пального, артилерійські, логістику. Тим самим десь ламаючи волю супротивника до активної оборони", — розповів Череват ий.

Другим важливим чинником для успішної наступальної операції є постачання важких танків західного виробництва.

"Це новітні танки, більш захищені й точні, з найкращою системою наведення, розвідки. Це дуже потужний елемент наступальних дій. Це танки типу Challenger, Leopard, Abrams", — пояснив Череватий.

Як зазначив спікер, крім озброєнь для ЗСУ також важливо зберігати високу мотивацію особового складу та навченість військових. Усі ці три чинники, за словами Череватого, зможуть забезпечити успішні наступальні дії українських військових.

"Ці компоненти: потужні системи вогневого ураження, бойові системи — танки, БМП типу Bradley, які партнери нам теж обіцяють, і деякі інші — Striker, плюс мотивованість. Коли всі компоненти будуть зібрані, складеться пазл для того, щоб ми могли проводити наступальні дії ", — резюмував Череватий.

Нагадаємо, The New Yourk Times 6 березня писав про те, що попри загрозу оточення, українські війська перейшли в наступ у Бахмуті Донецької області.

Раніше, 3 березня, радник головнокомандувача Збройних сил України генерал Віктор Назаров розповів, що Україна вже не втратить свої території, а, навпаки, просуватиметься вперед.

Також нагадаємо, 2 березня відставний полковник Корпусу морської піхоти США Марк Канціан розповів, що артилерія — найважливіший елемент українського контрнаступу. У зв'язку з цим необхідно вирішити проблему з постачанням ЗСУ західних боєприпасів.