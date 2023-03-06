Три фактора: в ВСУ рассказали, что нужно для успешного наступления (видео)

По словам спикера восточной группировки войск Сергея Череватого, украинские военные нуждаются в тяжелых танках, новейших системах огневого поражения и обученности личного состава.

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Война показала, что украинским военным нужны три главных фактора для успешного наступления: тяжелые западные танки, мощные системы огневого поражения и обученность личного состава. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Чреватый в интервью телеканалу "Мы-Украина", опубликованном 6 марта.

По словам Чреватого, несмотря на то, что многие военные аналитики перед началом войны были убеждены, что артиллерия отойдет на второй план, реалии показали, что ракетные системы и артиллерийские войска — это одни из важнейших элементов ведения боевых действий.

"Эта война показала, что при такой интенсивности конфликта артиллерия — ключевой фактор победы. Поэтому чем более у тебя дальние, мощные и точные артиллерия и ракетные системы, тем больше у тебя шансов разрушить оборону противника еще до того, как начнешь еще атаковать. То есть накрыть командные пункты, большое скопление личного состава и техники, склады горючего, артиллерийские, логистику. Тем самым где-то ломая волю противника к активной обороне", — рассказал Череватый.

Вторым важным фактором для успешной наступательной операции являются поставки тяжелых танков западного производства.

"Это новейшие танки, более защищенные и точные, с лучшей системой наведения, разведки. Это очень мощный элемент наступательных действий. Это танки типа Challenger, Leopard, Abrams", — пояснил Череватый.

Как отметил спикер, помимо вооружений для ВСУ также важно сохранять высокую мотивацию личного состава и обученность военных. Все эти три фактора, по словам Чреватого, смогут обеспечить успешные наступательные действия украинских военных.

"Эти компоненты: мощные системы огневого поражения, боевые системы: танки, БМП типа Bradley, которые партнеры нам тоже обещают, и некоторые другие — Striker, плюс мотивированность. Когда все компоненты будут собраны, сложится пазл для того, чтобы мы могли проводить наступательные действия", — резюмировал Череватый.

Напомним, The New Yourk Times 6 марта писал о том, что несмотря на угрозу окружения, украинские войска перешли в наступление в Бахмуте Донецкой области.

Ранее, 3 марта, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал Виктор Назаров рассказал, что Украина уже не потеряет свои территории, а, наоборот, будет продвигаться вперед.

Также напомним, 2 марта, отставной полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канциан рассказал, что артиллерия — самый важный элемент украинского контрнаступления. В связи с этим необходимо решить проблему с поставками ВСУ западных боеприпасов.