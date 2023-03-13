"Спасла жизнь экипажу": бойцов ВСУ на бронеавтомобиле накрыло кассетными снарядами (фото)

Инцидент произошел возле города Часов Яр на Бахмутском направлении. Во время движения колонны украинской техники оккупанты применили запрещенные конвенцией боеприпасы.

Related video

Колонна украинской техники попала под вражеский обстрел из РСЗО на Бахмутском направлении поблизости города Часов Яр. Об этом сообщили в пресс-службе конструкторско-производственное предприятия "Украинская бронетехника".

Военные отмечают, что российские оккупанты начали применять во время движения украинской колонны запрещенные кассетные боеприпасы, а бронеавтомобиль "Новатор", внутри которого находились украинские защитники, был накрыт осколками.

"В результате повреждены капот и верхняя часть автомобиля. Есть одно пробитие люка, в результате чего осколочное ранение получил военный, угроз жизни нет", — говорится в сообщении.

При этом, в КПП "Украинская бронетехника" отмечают, что бронированная капсула транспортного средства выдержала обстрел со стороны россиян и осталось невредимой. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что осколки не смогли пробить лобовое стекло и это спасло жизнь всему экипажу.

Россияне на Донбассе из РСЗО обстреляли украинскую колонну Фото: КПП «Украинская бронетехника» Россияне на Донбассе из РСЗО обстреляли украинскую колонну Фото: КПП «Украинская бронетехника» Россияне на Донбассе из РСЗО обстреляли украинскую колонну Фото: КПП «Украинская бронетехника» Россияне на Донбассе из РСЗО обстреляли украинскую колонну Фото: КПП «Украинская бронетехника» Россияне на Донбассе из РСЗО обстреляли украинскую колонну Фото: КПП «Украинская бронетехника»

Бронемашина "Новатор": в чем ее особенность

Специальный бронированный автомобиль был разработан украинской компанией с учетом всех современных требований. Впервые был представлен еще в 2017 году, а на вооружение украинской армии находится с 2019 года.

В его конструкции используется шасси, приспособленное к эксплуатации в условиях бездорожья с колесной формулой 4х4. Масса транспортного средства 8,845 кг, грузоподъемность — 1845 кг, а в салоне сразу может разместиться до пяти пассажиров.

Напомним, 12 марта глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай заявил, что ВСУ уничтожили новые танки россиян возле Кременной. ВС РФ накопили в Луганской области резервы, технику и боекомплекты. Силы обороны Украины точными ударами по тылам урезают логистику врага и число обстрелов уменьшается.