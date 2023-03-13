"Врятував життя екіпажу": бійців ЗСУ на бронеавтомобілі накрило касетними снарядами (фото)

Інцидент стався біля міста Часів Яр на Бахмутському напрямку. Під час руху колони української техніки окупанти застосували заборонені конвенцією боєприпаси.

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Колона української техніки потрапила під ворожий обстріл із РСЗВ на Бахмутському напрямку поблизу міста Часів Яр. Про це повідомили в пресслужбі конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка".

Військові зазначають, що російські окупанти почали застосовувати під час руху української колони заборонені касетні боєприпаси, а бронеавтомобіль "Новатор", усередині якого перебували українські захисники, було накрито уламками.

"У результаті пошкоджено капот і верхню частину автомобіля. Є одне пробиття люка, внаслідок чого осколкове поранення отримав військовий, загроз життю немає", — йдеться в повідомленні.

Водночас у КВП "Українська бронетехніка" зазначають, що броньована капсула транспортного засобу витримала обстріл із боку росіян і залишилася неушкодженою. На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що уламки не змогли пробити лобове скло, і це врятувало життя всьому екіпажу.

Росіяни на Донбасі з РСЗВ обстріляли українську колону Фото: Ukrainian Armor Росіяни на Донбасі з РСЗВ обстріляли українську колону Фото: Ukrainian Armor Росіяни на Донбасі з РСЗВ обстріляли українську колону Фото: Ukrainian Armor Росіяни на Донбасі з РСЗВ обстріляли українську колону Фото: Ukrainian Armor Росіяни на Донбасі з РСЗВ обстріляли українську колону Фото: Ukrainian Armor

Бронемашина "Новатор": у чому її особливість

Спеціальний броньований автомобіль розроблено українською компанією з урахуванням усіх сучасних вимог. Вперше було представлено ще у 2017 році, а на озброєнні української армії перебуває з 2019 року.

У його конструкції використовується шасі, пристосоване до експлуатації в умовах бездоріжжя з колісною формулою 4х4. Маса транспортного засобу 8845 кг, вантажопідйомність — 1845 кг, а в салоні може розміститися до п'яти пасажирів.

Нагадаємо, 12 березня голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ знищили нові танки росіян біля Кремінної. ЗС РФ накопичили в Луганській області резерви, техніку та боєкомплекти. Сили оборони України точними ударами по тилах урізають логістику ворога, і кількість обстрілів зменшується.