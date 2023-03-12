Пересіли з Т-90 на Т-72: ЗСУ знищили нові танки росіян біля Кремінної, – Гайдай

ЗС РФ накопичили в Луганській області резерви, техніку та боєкомплекти. Сили оборони України точними ударами по тилах урізають логістику ворога та кількість обстрілів зменшується, сказав голова Луганської ОВА.

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Російські загарбники нещодавно перекинули під Кремінну на Луганщині новітні танки Т-90, ЗСУ за два тижні знищили практично всі машини. Про це розповів 12 березня в ефірі каналу "Еспресо", голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

"Можу сказати, що на Кремінну кинули навіть новітні танки Т-90 і за два тижні вони переходять вже на Т-72", — повідомив глава ОВА.

Ворог проводить наступи щодня за напрямками "Сватове-Куп'янськ", "Кремінна-Лиман" та у Білогорівці, але на даний момент ситуація залишається без змін.

За словами Гайдая, ЗС РФ накопичили резерви, техніку та боєкомплекти, але сили оборони України потроху все це знищують. Сильно впливають точні удари ЗСУ по тилах ворога.

"Є у них постійні спроби продати нашу оборону, але все залишається стабільно. Стійко там тримаються наші захисники", — додав глава ОВА.

Періодично на території тимчасово окупованої Луганщини вибухають склади росіян із боєкомплектом, логістичні можливості армії РФ ламаються і кількість обстрілів зменшується, зауважив Гайдай.

Танк Т-90 — коротка характеристика

Бойовий танк Т-90 — це вдосконалена версія Т-72. Машину виготовляють на російському заводі "Уралвагонзавод", її прийняли на озброєння у 1993 році. Головний конструктор — Володимир Іванович Поткін.

Війська РФ до початку великої війни в Україні мали близько 100 таких машин

Основа озброєння танка — 125-мм гладкоствольна гармата з підвищеною точністю стрільби, спарений з нею 7,62-мм кулемет і 12,7-мм зенітний кулемет.

Т-90 має автоматизований комплекс управління вогнем із цифровим балістичним обчислювачем, динамічний захист "Релікт" та більш захищену вежу. До початку Великої війни в Україні війська РФ мали на озброєнні близько 100 таких машин.

Нагадаємо, що 3 березня Гайдай розповідав про "експерименти" росіян на Кремінському напрямі. Спочатку вони йшли малими групами — по 3 роти піхоти, потім піхота атакувала з важкою технікою.

ЗСУ 22 лютого знищили 12-й за рахунком танк Т-90М "Прорив" у Луганській області. У окупаційних військ танкова рота налічує 10-12 танків.