"Уже ціла рота": ЗСУ знищили черговий танк Т-90М "Прорив" у лісах Кремінної (відео)

Від удару в російського танка почав вигоряти боєкомплект, що спричинило високий стовп вогню над машиною. Це вже 12 задокументована втрата Т-90М.

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Українські військові знищили черговий танк Т-90М "Прорив" у Луганській області. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

У лісах у районі Кремінної Луганської області українські військові спалили черговий найтехнологічніший танк Т-90М "Прорив". Судячи з кадрів на відео, від удару в російському танку спалахнув боєкомплект, через що видно стовп полум'я.

За даними проєкту Oryx, автори якого документують втрати ЗС РФ та ЗСУ на війні, окупанти втратили вже 12 танків Т-90М "Прорив". У російській армії танкова рота складається з 10-12 танків. Два Т-90М стали трофеями, інші ж були або пошкоджені, або знищені.

Т-90М "Прорив" — це найтехнологічніша модернізація танка Т-90, який, зі свого боку, є модернізацією Т-72. На початок повномасштабної війни війська РФ мали на озброєнні майже 100 одиниць Т-90М. У межах робіт танк оснастили новим динамічним захистом "Релікт" і більш захищеною баштою. Крім цього, були встановлені нові приціли для підвищення боєздатності машини.

Нагадаємо, 5 травня 2022 року українські військові вперше знищили танк Т-90М у Харківській області.

А трофеєм Т-90М став уперше у вересні 2022 року під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Українські військові отримали танк разом із комплексом "Накидка".