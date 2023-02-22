"Уже целая рота": ВСУ уничтожили очередной танк Т-90М "Прорыв" в лесах Кременной (видео)

От удара у российского танка начал выгорать боекомплект, что вызвало высокий столб огня над машиной. Это уже 12 задокументированная потеря Т-90М.

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Украинские военные уничтожили очередной танк Т-90М "Прорыв" в Луганской области. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В лесах в районе Кременной Луганской области украинские военные сожгли очередной самый технологичный танк Т-90М "Прорыв". Судя по кадрам на видео, от удара в российском танке загорелся боекомплект из-за чего виден столб пламени.

По данным проекта Oryx, авторы которого документируют потери ВС РФ и ВСУ на войне, оккупанты потеряли уже 12 танков Т-90М "Прорыв". В российской армии танковая рота состоит из 10-12 танков. Два Т-90М стали трофеями, а остальные были либо повреждены, либо уничтожены.

Т-90М "Прорыв" — это самая технологичная модернизация танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией Т-72. До начала полномасштабной войны войска РФ имели на вооружении около 100 единиц Т-90М. В рамках работ танк оснастили новой динамической защитой "Реликт" и более защищенной башней. Кроме этого были установлены новые прицелы для повышения боеспособности машины.

Напомним, 5 мая 2022 года украинские военные впервые уничтожили танк Т-90М в Харьковской области.

А трофеем Т-90М стал впервые в сентябре 2022 года в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Украинские военные получили танк вместе с комплексом "Накидка".