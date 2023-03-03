ЗСУ накрили колону ЗС РФ під Сватовим, а у Кремінній окупанти знову змінили тактику, — ОВА

В районі Білогорівки, як зазначає очільник адміністрації Сергій Гайдай, після марних спроб прорвати українську оборону ЗС РФ почали використовувати більш важке озброєння.

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На Луганщині в напрямку Сватового та в районі Кремінної тривають бої. Російські окупанти вкотре змінили тактику. Про це 3 березня розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, після провальних атак на Білогорівку ворог почав просто розстрілювати позиції українських захисників із РСЗВ, важкої артилерії та танків.

"Щось ще навіть важче використовують. Я не знаю, зараз хлопці з'ясовують, що то може бути, можливо використовують "Смерч". Є 300-ті. Згодом будемо чітко знати, що це", — прокоментував Гайдай.

Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти і далі продовжують "експерименти" на Кремінському напрямку.

"Що стосується Кремінної, тут ворог постійно намагається змінити тактику — то малими групами йдуть — по 3 роти піхоти, то піхота разом із важкою технікою. Зараз вони зрозуміли, що піхотою не виходить, тож намагаються важкою технікою проходити. І танки, і знов кинули в бій "Термінатори", — повідомив голова ОВА.

Він додав, що на Сватівському напрямку ситуація більш спокійна.

"Минулої ночі наші артилеристи "накрили" колону ворожої техніки. Дуже багато у ворога втрат і поранених. І техніка так само знищена. Там більш-менш зараз стабільно", — резюмував Гайдай.

2 березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти щодня пробують прорвати українську оборону. Задля цього ворог почав застосовувати нову тактику. В наступ почали кидати по 3 роти піхоти з періодичними паузами для "зализування ран".

ЗС РФ продовжують наступ у Луганській області, але їхні спроби прорвати оборону українських захисників марні. Окупанти намагалися йти в атаку у напрямку Білогорівки та Кремінної, 1 березня повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.