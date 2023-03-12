Пересели с Т-90 на Т-72: ВСУ уничтожили новые танки россиян возле Кременной, – Гайдай
ВС РФ накопили в Луганской области резервы, технику и боекомплекты. Силы обороны Украины точными ударами по тылам урезают логистику врага и число обстрелов уменьшается, сказал глава Луганской ОВА.
Российские захватчики недавно перебросили под Кременную Луганской области новейшие танки Т-90, ВСУ за две недели уничтожили практически все машины. Об этом рассказал 12 марта в эфире канала "Эспресо" глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"Могу сказать, что на Кременную бросили даже новейшие танки Т-90 и через две недели они переходят уже на Т-72", –– сообщил глава ОВА.
Враг проводит наступления ежедневно по направлениям "Сватово-Купянск", "Кременная-Лиман" и в Белогоровке, но на данный момент ситуация остается без изменений.
По словам Гайдая, ВС РФ накопили резервы, технику и боекомплекты, но силы обороны Украины понемногу все это уничтожают. Сильное влияние оказывают точные удары ВСУ по тылам врага.
"Есть у них постоянные попытки продавить нашу оборону, но все остается стабильно. Стойко там держатся наши защитники", — добавил глава ОВА.
Периодически на территории временно оккупированной Луганщины взрываются склады россиян с боекомплектом, логистические возможности армии РФ ломаются и количество обстрелов уменьшается, заметил Гайдай.
Танк Т-90 — краткая характеристика
Боевой танк Т-90 — это усовершенствованная версия Т-72. Машину производят на российском заводе "Уралвагонзавод", ее приняли на вооружение в 1993 году. Главный конструктор — Владимир Иванович Поткин.
Основа вооружения танка — 125-мм гладкоствольная пушка с повышенной точностью стрельбы, спаренный с ней 7,62-мм пулемет и 12,7-мм зенитный пулемет.
Т-90 имеет автоматизированный комплекс управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем, динамическую защиту "Реликт" и более защищенную башню. До начала большой войны в Украине войска РФ имели на вооружении около 100 таких машин.
Напомним, что 3 марта Гайдай рассказывал об "экспериментах" россиян на Кременском направлении. Сначала они шли малыми группами — по 3 роты пехоты, потом пехота атаковала с тяжелой техникой.
ВСУ 22 февраля уничтожили 12-й по счету танк Т-90М "Прорыв" в Луганской области. В оккупационных войсках танковая рота насчитывает 10-12 танков.