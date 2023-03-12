Пересели с Т-90 на Т-72: ВСУ уничтожили новые танки россиян возле Кременной, – Гайдай

ВС РФ накопили в Луганской области резервы, технику и боекомплекты. Силы обороны Украины точными ударами по тылам урезают логистику врага и число обстрелов уменьшается, сказал глава Луганской ОВА.

Related video

Российские захватчики недавно перебросили под Кременную Луганской области новейшие танки Т-90, ВСУ за две недели уничтожили практически все машины. Об этом рассказал 12 марта в эфире канала "Эспресо" глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Могу сказать, что на Кременную бросили даже новейшие танки Т-90 и через две недели они переходят уже на Т-72", –– сообщил глава ОВА.

Враг проводит наступления ежедневно по направлениям "Сватово-Купянск", "Кременная-Лиман" и в Белогоровке, но на данный момент ситуация остается без изменений.

По словам Гайдая, ВС РФ накопили резервы, технику и боекомплекты, но силы обороны Украины понемногу все это уничтожают. Сильное влияние оказывают точные удары ВСУ по тылам врага.

"Есть у них постоянные попытки продавить нашу оборону, но все остается стабильно. Стойко там держатся наши защитники", — добавил глава ОВА.

Периодически на территории временно оккупированной Луганщины взрываются склады россиян с боекомплектом, логистические возможности армии РФ ломаются и количество обстрелов уменьшается, заметил Гайдай.

Танк Т-90 — краткая характеристика

Боевой танк Т-90 — это усовершенствованная версия Т-72. Машину производят на российском заводе "Уралвагонзавод", ее приняли на вооружение в 1993 году. Главный конструктор — Владимир Иванович Поткин.

Войска РФ до начала большой войны в Украине имели около 100 таких машин

Основа вооружения танка — 125-мм глад­ко­ст­воль­ная пуш­ка с по­вы­шен­ной точ­но­стью стрель­бы, спа­рен­ный с ней 7,62-мм пу­ле­ме­т и 12,7-мм зе­нит­ный пу­ле­ме­т.

Т-90 имеет ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ный ком­плекс управ­ле­ния ог­нем с циф­ро­вым бал­ли­сти­че­ским вы­чис­ли­те­лем, динамическую защиту "Реликт" и более защищенную башню. До начала большой войны в Украине войска РФ имели на вооружении около 100 таких машин.

Напомним, что 3 марта Гайдай рассказывал об "экспериментах" россиян на Кременском направлении. Сначала они шли малыми группами — по 3 роты пехоты, потом пехота атаковала с тяжелой техникой.

ВСУ 22 февраля уничтожили 12-й по счету танк Т-90М "Прорыв" в Луганской области. В оккупационных войсках танковая рота насчитывает 10-12 танков.