"З метою безпеки": телефони британських чиновників, які відвідали Китай, знищать, — ЗМІ

За інформацією журналістів, членам британської делегації рекомендували не брати із собою свої смартфони та ноутбуки. З метою безпеки для них було придбано "одноразові" телефони.

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Комп'ютери британських чиновників, які вирушили до КНР із візитом, "почистять", а видані їм одноразові телефони знищать, щоб запобігти можливому шпигунству, повідомляє газета Daily Mail.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі 30 серпня прибув до Китаю з офіційним візитом. Це перший за більш ніж п'ять років візит глави британського МЗС до Китаю.

За даними журналістів, Клеверлі та інші посадові особи протягом кількох тижнів перед поїздкою в КНР проходили тренінги. Під час цих заходів членам делегації веліли не брати із собою свої смартфони та ноутбуки.

На думку експертів з безпеки, цей візит, найімовірніше, розглядатимуть як чудову можливість поставити Британію в незручне становище або отримати цінну інформацію.

Джерело у Вайтхоллі сказало: "Державним службовцям слід очікувати, що їхні приміщення будуть підключені до звуку та відео. Ваш готельний номер — це не особистий простір".

"Після повернення до Великої Британії жорсткі диски будь-яких урядових комп'ютерів Великої Британії будуть видалені та стерті. Так звані "одноразові" телефони були придбані для використання, а потім будуть знищені через загрозу шкідливого ПЗ", — йдеться в повідомленні видання.

Зазначається, що ці рекомендації походять від британського Національного центру кібербезпеки для запобігання будь-якому перехопленню повідомлень Великої Британії.

"Коли чиновники їдуть до Китаю, найбільший ризик — це людська помилка. Ви можете отримати всі рекомендації та найкращі практики, які захочете, але, якщо хтось припуститься помилки, існує ризик викриття", — заявив експерт із кібербезпеки Джеймі Макколл із Королівського інституту об'єднаних служб.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що в Польщі 12 громадян України шпигували для РФ, серед них 16-річний підліток. Завербовані ГРУ українці стежили за пересуванням залізницею техніки для України та складами, де зберігалися боєприпаси, які мали передати Силам оборони.

Крім цього, Фокус писав, що сотні китайських супутників постійно шпигують за Австралією. Китай уже досяг того рівня, коли він має найбільшу кількість розвідувальних супутників у світі після США. Під час навчань в Австралії одразу понад 300 засобів відстежували їхні події.