Изменение орбитального баланса: сотни китайских спутников постоянно шпионят за Австралией

Китай уже достиг того уровня, когда он имеет наибольшее количество разведывательных спутников в мире после США. Во время учений в Австралии сразу более 300 средств отслеживали их события.

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Австралийский оборонный подрядчик, который предоставляет коммерческие услуги спутникового отслеживания утверждает, что в течение последних нескольких месяцев они наблюдают за сотнями китайских средств спутникового наблюдения. Об этом сообщает The War Zone.

Соединенные Штаты и Австралия больше не имеют чрезвычайной степени доминирования в космической сфере. Подразделение EOS из Канберры первым собрало данные о китайских спутниках, которые вероятно, отслеживали ход учений Talisman Sabre в 2023 году. Они происходили на земле, в воздухе и воде. Также КНР могла отслеживать морские учения Malabar. Оба мероприятия были масштабными и в них участвовали Штаты.

"Мы видели более 300 спутников, которые исследовали наземную деятельность, и количество пролетов более 3000 с начала учений Малабар, сосредоточенных вокруг района залива Сиднея", — заявил Джеймс Беннетт из EOS Systems.

В издании отмечают, что новые данные свидетельствуют о чрезвычайном интересе Китая к тому, что происходит на учениях. И это имеет смысл, потому что Австралия, США и другие страны демонстрируют собственные передовые возможности во время их проведения. Однако что важнее, Китай обладает спутниковыми средствами для шпионажа в таких масштабах. Если в 2018 году Пекин имел 122 разведывательных спутника, то уже в конце 2021 года их количество выросло до более 260. Это все еще меньше чем у США, но больше чем у РФ или других стран мира.

Если в США определенная часть коммерческих компаний имеет спутники, а значит ограничена в действиях регуляторами, то в КНР большинство спутников — государственные, а это значит, что и ограничений у них значительно меньше.

"ADF (Силы обороны Австралии) принимают меры для обеспечения информационной безопасности австралийских и привлеченных сил. Министерство обороны отслеживает движение спутников в рамках более широких усилий по повышению осведомленности в космической сфере", — сказал представитель Минобороны.

Напомним, 21 августа СМИ писали, что Австралия выделяет 1,7 млрд долларов на приобретение более 200 ракет Tomahawk.

Также 21 августа Китай начал новые военные учения у берегов Тайваня.