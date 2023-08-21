Суровое предупреждение: Китай начал новые военные учения у берегов Тайваня (видео)

Тайбэй отреагировал на маневры китайский сил и заявил, что Пекин продемонстрировал свой "милитаристский менталитет".

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Китай начал воздушные и морские военные учения вокруг Тайваня, чтобы направить "суровое предупреждение" руководству страны, и в частности вице-президенту Уильяму Лаю после того, как он посетил Соединенные Штаты. Об этом 10 августа сообщил телеканал "Аль-Джазира".

Восточное командование Народно-освободительной армии Катая (НОАК) заявило, что проводит совместное военно-морское и воздушное боевое патрулирование вокруг Тайваня. Цель маневров — координация действий кораблей и самолетов для проверки контроля над воздушным и морским пространством, а также проверки боевых возможностей.

"Патрулирование и военные учения служат строгим предупреждением о сговоре сепаратистов независимости Тайваня с иностранными элементами и их провокациях", — заявил представитель НОАК.

В свою очередь власти Тайваня заявили, что учения продемонстрировали "милитаристский менталитет" Пекина, и что боевой авиации, военно-морским кораблям и ракетным системам наземного базирования было поручено следить за китайскими войсками.

Что известно о визите Уильяма Лая

Как сообщало агентство Reuters, 18 августа вице-президент вернулся из деликатного визита США, после чего тайваньские чиновники предупредили о возможной активности китайских военных вблизи острова.

"Благодаря тяжелой работе каждого Тайвань становится все сильнее и сильнее, и это показало международному сообществу, что Тайвань является силой добра, что международное сообщество действительно уделяет Тайваню большое внимание", — сказал Лай после возвращения в главный международный аэропорт Тайваня в Таоюань.

Пекин уже успел осудить поездку тайваньского политика в Штаты и заявил, что Лай является "сепаратистом и нарушителем спокойствия".

Ранее сообщалось, что Япония выразила серьезное беспокойство по поводу движения российских и китайских кораблей вблизи южных островов страны. По информации Минобороны Японии вблизи острова Окинава, был зафиксирован проход 6 китайских, среди которых были ракетные эсминцы, и 5 российских кораблей.