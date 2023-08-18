"Вызывает беспокойство": боевые корабли КНР и РФ приблизились к японским островам

Действия произошли на фоне начала исторического саммита Южной Кореи, США и Японии, который в Китае раскритиковали. В МИД КНР заявили, что независимо от того, как они красят волосы или меняют форму носа, японцы и корейцы никогда не станут жителями Запада, а потому надо сотрудничать с Пекином.

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Япония выразила "серьезное беспокойство" после того, как китайские и российские военные корабли подплывали к южным островам страны. Об этом сообщает CNN.

В четверг, 17 августа, боевые корабли приблизились к южным островам. За день до того, как ожидается, что состоится саммит японского лидера Южной Кореи и США. По данным Минобороны Японии, всего было зафиксировано 11 кораблей — 6 китайских, среди которых были ракетные эсминцы, и 5 российских, в том числе эсминцы. Они прошли между островами Окинава и Мияко после чего отправились в сторону Восточно-Китайского моря.

Это первый случай, когда российско-китайская группа кораблей прошли через эту территорию вместе. Отмечается, что страны не нарушили территориальных вод Японии. Они были в 280 км от ближайшего острова. Считается, что корабли участвовали в патрулировании в Тихом океане. В июле военные проводили совместные учения в районе Японского моря.

Министерство обороны Японии заявило, что Китай и Россия уже неоднократно проводили совместные учения военно-морскими силами и воздушными силами. Они "явно задуманы как демонстрация силы против Японии" и вызывают серьезное беспокойство для национальной безопасности. Токио передало сигнал из-за действий РФ и КНР по дипломатическим каналам.

Тем временем 18 августа в Японии пройдет первый в истории трехсторонний саммит между США, Южной Кореей и Японией. Ожидается, что стороны согласятся углубить оборонное, технологическое и экономическое сотрудничество на фоне вызовов безопасности. Встреча должна стать демонстрацией силы несмотря на исторически тяжелые отношения между Сеулом и Токио.

В МИД Китая призвали Японию и Южную Корею развивать "стратегическую автономию" от Запада и сотрудничать с Пекино для "возрождения Азии".

"Независимо от того, насколько светлыми вы красите волосы, как резко меняете форму своего носа, вы никогда не сможете стать европейцем или американцем, вы никогда не сможете стать жителем Запада", — заявил министр Ван И.

Напомним, 15 августа СМИ писали, что Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых подчеркнули стратегичность отношений.

18 августа в Белом доме заявили, что Байден намерен встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий.