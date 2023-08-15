Стратегические отношения, которых требует эпоха: Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами

Северокорейский диктатор в своем послании заявил о том, что дружба между Москвой и Пхеньяном "была выкована во Второй мировой войне победой над Японией".

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Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин 15 августа обменялись письмами, в которых пообещали развить двусторонние связи, которые северокорейский лидер назвал "давними стратегическими отношениями". Об этом сообщает Rodong Sinmun, интернет-издание ЦК Трудовой партии Кореи.

Письма приурочены к 78-й годовщине освобождения Кореи от колониального господства Японии в 1910–1945 годах, в Южной Корее это также национальный праздник.

В публикации сообщается, что Ким Чен Ын сказал в своем письме Путину о том, что дружба двух стран была выкована во Второй мировой войне победой над Японией.

"Офицеры и солдаты Красной Армии, драгоценные сыновья и дочери русского народа, победили фашизм, угрожавший судьбе человечества благодаря благородной приверженности интернационалистической миссии. А затем мужественно выступили в священной войне против японского милитаризма", — говорится в публикации.

Ким Чен Ын убежден, что дружба и солидарность между странами перерастут в долгосрочные стратегические отношения, согласно требованиям новой эпохи.

По словам Ким Чен Ына, две страны всегда будут выходить победителями, решительно поддерживая и сотрудничая друг с другом.

Вашингтон обвинил Пхеньян в поставках России оружия для войны в Украине, включая артиллерийские боеприпасы, переносные ракетные комплексы, которыми управляют с плеча, и реактивные снаряды. Вместе с тем и РФ, и КНДР отрицают, что у них есть какие-либо договоренности о поставках вооружений.

Путин в своем послании Киму, в свою очередь, тоже пообещал укреплять двусторонние связи и выразил уверенность в наращивании сотрудничества, чтобы упрочить стабильность и безопасность на Корейском полуострове.

В прошлом месяце министр обороны РФ Сергей Шойгу присутствовал на военном параде в Пхеньяне вместе с Ким Чен Ыном, который показал свои новейшие ракеты, способные нести ядерные боеголовки, и ударные БПЛА.

Также сообщалось, что в КНДР распорядились, чтобы жители спасали портреты Ким Чен Ына во время шторма.