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Мир

Власти КНДР приказали людям спасать портреты Ким Чен Ына во время шторма

Северная Корея, тропический шторм, непогода, портреты, Ким Чен Ын, приказы правительства, символика, КНДР
Фото: KCNA | В Северной Корее накануне шторма мирным жителям дали необычные указания

Официальный Пхеньян заботится об имидже и авторитете диктатора, поэтому северокорейские газеты выпустили памятку, в которой гражданских призывают обезопасить фотографии главы государства, пока в регионе царит непогода.

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На Северную Корею обрушился тропический шторм "Ханун" и местные власти подготовили заранее специальные рекомендации для жителей. Связаны они далеко не с их безопасностью. Об этом пишет издание CNA 10 августа.

По информации журналистов, в официальной газете страны появилось распоряжение — во время непогоды особое внимание уделить портретам семьи Ким Чен Ына, которые есть в каждом доме. В такой способ Пхеньян пытается заботиться об имидже и авторитете своего правителя.

Изначально шторм накрыл территорию Японии, после чего направился в сторону Корейского полуострова. На изолированную страну это оказывает большое влияние. Всему виной слабая инфраструктура, а массовая вырубка лесов и вовсе сделала КНДР уязвимой к наводнениям.

Во время рекомендаций для местных жителей, особое внимание было уделено безопасности. Но не их жизней, а портретов семьи Ким Чен Ына. Также люди были обязаны сохранить статуи, мозаики, фрески и другие памятники, которые были сделаны в честь правителя.

К слову, в Северной Корее весьма чувствительно относятся ко всему, что связано с их лидерами. К примеру, портреты отца и деда нынешнего лидера Ким Чен Ина повсеместно украшают каждое здание и офис в стране.

Существовали ли наказания за непослушание и фиксировались ли случаи, когда символику не удалось сохранить — неизвестно.

Напомним, 15 июня сообщалось, что жители Северной Кореи в тайне от властей рассказали о голоде. Журналисты записали очень редкие свидетельства жителей одной из самых закрытых стран мира. Из-за запрета на импорт все идет к повторению голода конца 90-х, когда в Северной Корее погибли 3 млн человек.