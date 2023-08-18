"Викликає занепокоєння": бойові кораблі КНР та РФ наблизились до японських островів

Дії відбулися на фоні початку історичного саміту Південної Кореї, США та Японії, який в Китаї розкритикували. В МЗС КНР заявили, що незалежно від того, як вони фарбують волосся чи міняють форму носа, японці та корейці ніколи не стануть жителями Заходу, а тому треба співпрацювати з Пекіном.

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Японія висловила "серйозне занепокоєння" після того, як китайські та російські військові кораблі підпливали до південних островів країни. Про це повідомляє CNN.

У четвер, 17 серпня, бойові кораблі наблизились до південних островів. За день до того, як очікується, що відбудеться саміт японського лідера Південної Кореї та США. За даними Міноборони Японії, усього було зафіксовано 11 кораблів — 6 китайських, серед яких були ракетні есмінці, та 5 російських, в тому числі есмінці. Вони пройшли між островами Окінава та Міяко після чого відправились в бік Східнокитайського моря.

Це перший випадок, коли російсько-китайська група кораблів пройшли через цю територію разом. Разом з тим наголошується, що країни не порушили територіальних вод Японії. Вони були за 280 км від найближчого острова. Вважається, що кораблі брали участь в патрулюванні в Тихому океані. В липні військові проводили спільні навчання в районі Японського моря.

Міністерство оборони Японії заявило, що Китай та Росія вже неодноразово проводили спільні навчання вйіськово-морськими силами та повітряними силами. Вони "явно задумані як демонстрація сили проти Японії" та викликають серйозне занепокоєння для національної безпеки. Токіо передало занепокоєння через дії РФ та КНР через дипломатичні канали.

Тим часом 18 серпня в Японії пройде перший в історії тристоронній саміт між США, Південною Кореєю та Японією. Очікується, що сторони погодяться поглибити оборонну, технологічну та економічну співпрацю на тлі викликів безпеки. Зустріч має стати демонстрацією сили попри історично важкі відносини між Сеулом та Токіо.

В МЗС Китаю закликали Японію та Південну Корею розвивати "стратегічну автономію" від Заходу та співпрацювати з Пекіно задля "відродження Азії".

"Незалежно від того, наскільки світлим ви фарбуєте волосся, як змінюєте форму свого носу, ви ніколи не зможете стати європейцем чи американцем, ви ніколи не зможете стати жителем Заходу", — заявив міністр Ван Ї.

Нагадаємо, 15 серпня ЗМІ писали, що Путін та Кім Чен Ин обмінялися листами, в яких підкреслили стратегічність відносин.

18 серпня у Білому домі заявили, що Байден має намір зустрітися з Кім Чен Ином без попередніх умов.