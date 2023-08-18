Байден має намір зустрітися з Кім Чен Ином без попередніх умов, – Білий дім

Як зазначили в адміністрації президента США, Вашингтон на зустрічі планує обговорити питання безпеки та денуклеаризацію Корейського півострова, але Пхеньян наразі не відповів на пропозицію.

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Джо Байден, президент США, готовий зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином без будь-яких попередніх умов. Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому, повідомляє Kyodo.

На зустрічі мають намір обговорити денуклеаризацію Корейського півострова. Він запевнив, що у Вашингтоні готові до діалогу. Пхеньян наразі не відповів на пропозицію.

"Ми готові сісти і вести переговори без попередніх умов", – сказав Кірбі.

Американський представник зробив цю заяву за день до того, як Байден запланував провести тристоронній саміт з лідерами Японії та Південної Кореї. На заході обговорюватиметься швидкий розвиток ракетного та ядерного потенціалу Північної Кореї. Це буде головним пунктом порядку денного.

На відміну від свого попередника Дональда Трампа, який тричі зустрічався з Кім Чен Ином, представники адміністрації Байдена прагнули отримати результат та досягти прогресу стосовно питання денуклеаризації, використовуючи кілька каналів за участю офіційних осіб, але не на найвищому рівні. Пропозиція щодо зустрічі на найвищому рівні, як інформує видання, оприлюднена Кірбі без уточнення термінів. Відповідь КНДР щодо цієї пропозиції наразі невідома.

Нагадаємо, у червні у США висловили занепокоєння щодо планів КНДР постачати Росії більше зброї. За інформацією Держдепартаменту, Росія вже отримувала від Північної Кореї зброю для війни в Україні, зокрема ракети для російських найманців із так званої ПВК "Вагнер". У Вашингтоні підтвердили, що Північна Корея завершила постачання зброї, зокрема ракет для піхоти, але у Пхеньяні цю інформацію заперечували.