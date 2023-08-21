Австралия выделяет 1,7 млрд долларов на приобретение более 200 американских Tomahawk

В австралийском правительстве говорят, что решение приобрести ракеты связано с рекомендацией Стратегического обзора обороны США. Tomahawk сможет поражать цели на расстоянии до 1500 км.

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Правительство Австралии объявило о намерениях приобрести 200 крылатых ракет Tomahawk для боевых кораблей. Об этом сообщает Naval News.

Австралия планирует приобрести одну из самых мощных и технологически передовых систем оружия, которая позволит поражать врага на большом расстоянии. Министр обороны Ричард Марлз говорит, что стране необходимы Tomahawk, чтобы удерживать потенциальных врагов подальше от берегов страны. Поэтому планируется выделить 1,4 млрд австралийских долларов для приобретения более 200 боеприпасов. Носителем Tomahawk могут быть ракетные эсминцы класса Hobart.

Отмечается, что Австралия станет одной из трех стран, которая будет иметь на вооружении ракеты Tomahawk с дальностью в 1500 км. Также на 431 млн американских долларов планируется приобрести ракеты AARGM-ER — это передовая противорадиолокационная управляемая ракета. Их планируется приобрести в количестве более 60 единиц. Носителем ракет будет истребитель F-35А.

Австралия приобретет противотанковые ракеты Spike Long-Range 2 для боевых разведывательных машин Boxer, что позволит поражать цели на расстоянии до 5 км. Первые боеприпасы должны поступить в начале 2024 года.

В Министерстве оборонной промышленности говорят, что приобретение передового оружия выполнено в соответствии с рекомендациями Стратегического обзора обороны США. На днях ранее Австралия заявила о приобретении HIMARS на 1,6 млрд долларов.

Напомним, 10 августа СМИ писали, что Австралия станет полигоном для испытания американских гиперзвуковых ракет.

9 августа стало известно, что Австралия передала Украине партию штурмовых винтовок ACAR .