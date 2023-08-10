Австралия станет полигоном для испытания американских гиперзвуковых ракет: что есть в арсенале США

США могут развернуть для испытания несколько типов ракет, в том числе — AGM-183A и AGM-182A воздушного базирования. Под вопросом проект HCSW, работа над которым временно остановлена.

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Пентагон рассматривает возможность использования Австралии в качестве потенциального полигона для испытаний своего современного гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Это соображение возникает в рамках стратегического альянса, известного как AUKUS. О том, какое гиперзвуковое вооружение намерены испытывать американцы говорится в материале Bulgarian Military.

Министр армии США Кристина Вормут в этой связи отметила обширность территориальных просторов Австралии как один из ключевых факторов выбора данной территории. Кроме того, министр подчеркнула важность роли Австралии в альянсе AUKUS, выходящей за рамки простой финансовой поддержки.

Авторы публикации отмечают, что проект AUKUS рассматривается как ответ на растущее военное присутствие и влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Союз направлен на укрепление безопасности в регионе и поддержание баланса сил.

Какие ракеты могут испытывать США

В настоящее время в США разрабатывается несколько видов гиперзвукового оружия, в том числе AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) и Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

AGM-183A ARRW — это гиперзвуковая ракета воздушного базирования, которая может быть запущена бомбардировщиком B-52. Разработчики утверждают, что ракета способна двигаться со скоростью 5 Махов и выше (1 650–1 980 м/с) и поражать цели на больших расстояниях.

Ракета прошла успешное испытания в мае 2022 года, пролетев около 1600 км над морским ракетным полигоном Пойнт-Мугу на Тихоокеанском побережье США.

HCSW — еще одна гиперзвуковая ракета, которая предназначена для запуска с самолета B-52. Она также может двигаться со скоростью 5 Махов и выше и предназначена для нанесения дальних ударов по объектам противника. Однако поступила информация, что после неудачных запусков, работа над проектом приостановлена.

Ракета HAWC представляет собой гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования с гиперзвуковым прямоточным двигателем, которая предназначена для запуска из самолетов тактической авиации F-15EX и F-35A/C. Известно, что в ходе испытаний ракета поднялась на высоту в 20 км и со скоростью в 5 Махов преодолела расстояние более 400 км.

HACM — совместный проект DARPA и Lockheed Martin, в результате которого создана ракета AGM-182A. Во время последних испытаний ракета воздушного базирования развила среднюю скорость – 5 Махов на высоте более 18 км, и преодолела при этом расстояние более 560 км. Разработчики заявили, что ракета продемонстрировала "улучшенные характеристики и возможности".

Кроме ракет американские инженеры работают над созданием гиперзвукового самолета, однако этот проект находится пока на стадии испытания.

Напомним, в США разработали план создания гиперзвуковой авиационной наступательной системы противокорабельной обороны HALO. Ракета воздушного базирования разрабатывается для истребителей ВМС США F/A-18E/F Super Hornet и предназначена для поражения надводных целей.