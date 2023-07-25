ВМС США приступили к разработке гиперзвуковой ракеты HALO для F/A-18: что известно

На вооружении американских ВМС уже состоит противокорабельная ракета AGM-158C LRASM, однако она имеет дозвуковую скорость. Теперь планируется разработать ракету, способную развивать скорость до 5 Махов.

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Военно-морские силы США разработали план создания гиперзвуковой авиационной наступательной системы противокорабельной обороны HALO. Конкурс на проектирование и разработку стартует во второй половине 2024, а ракета должна быть принята на вооружение в 2029 году. Об этом 24 июля сообщило британское издание Naval News.

Обозреватели пишут, что система HALO задумывалась как наступательное противокорабельное высокоскоростное вооружение для использования на авианосцах. Подобная авиационная противокорабельная ракета AGM-158C LRASM от компании Lockheed Martin уже состоит на вооружении ВМС США, однако она имеет дозвуковую скорость.

Хотя первоначально HALO предполагается установить на ударный истребитель ВМС США F/A-18E/F Super Hornet, руководство ВМС сообщило, что уже рассматривает возможность использования других пусковых платформ.

Что известно о проекте HALO

Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface (HALO) гиперзвуковая противокорабельная ракета воздушного базирования, разрабатываемая для ВМС США. Несмотря на определяющую маркировку Hypersonic, ракета скорее всего будет достигать сверхзвуковой скорости — до 5 Махов (6 125 км в час). Об этом заявил исполнительный директор программы по беспилотной авиации и ударным вооружениям контр-адмирал Стивен Тедфорд.

"С точки зрения скорости, гиперзвук — это немного неправильный термин для HALO. На самом деле нас не так уж и волнует скорость в 5 Махов. Речь идет о расстоянии и времени — возможно ли как можно быстрее закрыть нужную нам дальность… По пиковой скорости ракета, вероятно, будет находиться в категории 4+ Маха", — сказал Тедфорд.

По его словам, американские военные уже занимаются гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования, однако ВМС столкнулись с трудностями в плане ограничений по размеру ракеты с учетом особенностями палубных платформ.

"Если вам нужно иметь возможность перемещать оружие по загруженной полетной палубе авианосца с F/A-18, то это полностью меняет уравнение того, что вы можете разместить. Єто делает гиперзвук проблемой, когда вы затем ограничиваете его длину и размер, что и пытается решить программа HALO", — пояснил контр-адмирал.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне успешно завершили масштабное испытание в рамках программы Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB). Новый демонстратор позволит тестировать все существующие гиперзвуковые разработки и определять их эффективность.