Тренажер для технологий: в США успешно протестировали стенд для гиперзвуковых разработок

Новый демонстратор позволит тестировать все существующие гиперзвуковые разработки и доказывать или опровергать эффективность выбранных решений.

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Американская компания Leidos объявила, что их дочернее предприятие Dynetics успешно завершило масштабное испытание в рамках программы Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB). Об этом сообщает Defense Brief.

Программа Пентагона охватывает тестирование всех коммерчески доступных гиперзвуковых систем, а также предусматривает создание скользящего экспериментального тела (Experimental Glide Body).

Первый запуск MACH-TB состоялся 17 июня со стартового комплекса 2 ракетной лаборатории в Вирджинии на космодроме комплексе НАСА. Разработку запустили на специальной коммерческой ракете S2MARTS от имени Минобороны США.

Прототип MACH-TB должен подтвердить концепцию эффективности модульного скользящего корпуса для испытания гиперзвуковых технологий. То есть разработка призвана дать Пентагону устройство, которое сможет использоваться для испытания различных разработок, в том числе для отраслевых партнеров.

"Нашей команде MACH-TB понадобилось всего 45 дней, чтобы создать эту инновационную демонстрацию технологии, подчеркивающей нашу способность выполнять обещания", — заявил гендиректор Leidos Том Белл.

Следующим этапом испытания будут построены на основе первого успешного пуска, чтобы разработать дополнительные возможности для увеличения частоты испытаний гиперзвуковых полетов в США.

Напомним, 15 июня в Израиле представили комплекс SkySonic, который сможет перехватить гиперзвуковую ракету.

12 июня СМИ писали, что гиперзвуковой БПЛА Dart Ae начнут опробовать уже через год.