Тренажер для технологій: в США успішно протестували стенд для гіперзвукових розробок

Новий демонстратор дозволить тестувати всі наявні гіперзвукові розробки й доводити чи спростовувати ефективність обраних рішень.

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Американська компанія Leidos оголосила, що їхнє дочірнє підприємство Dynetics успішно завершила масштабне випробування в межах програми Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB). Про це повідомляє Defense Brief.

Програма Пентагону охоплює тестування всіх комерційно доступних гіперзвукових систем, а також передбачає створення експериментального тіла, що ковзає (Experimental Glide Body).

Перший запуск MACH-TB відбувся 17 червня зі стартового комплексу 2 ракетної лабораторії на космодромі Вірджинії на комплексі НАСА. Зазначається, що розробку запустили на спеціальній комерційній ракеті S2MARTS від імені Міноборони США.

Прототип MACH-TB має підтвердити концепцію ефективність модульного ковзаючого корпусу для випробування гіперзвукових технологій. Тобто розробка має на меті дати Пентагону пристрій, який зможе використовуватись для випробовування різних розробок, в тому числі для галузевих партнерів у галузі.

"Нашій команді MACH-TB знадобилося лише 45 днів, щоб створити цю інноваційну демонстрацію технології, яка підкреслює нашу здатність виконувати обіцянки", — заявив гендиректор Leidos Том Белл.

Наступним етапом випробування побудують на основі першого успішного пуску, щоб розробити додаткові можливості для збільшення частоти випробувань гіперзвукових польотів у США.

Нагадаємо, 15 червня в Ізраїлі представили комплекс SkySonic, який зможе перехопити гіперзвукову ракету.

12 червня ЗМІ писали, що гіперзвуковий БПЛА Dart Ae почнуть випробувати вже за рік.