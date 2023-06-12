Новий гіперзвуковий безпілотник Dart AE почнуть випробовувати за рік: що відомо

Проєкт літака фінансується Пентагоном, а розробкою займається австралійська Hypersonix Launch Systems.

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Австралійська компанія Hypersonix Launch Systems продовжує роботу над першим польотом свого автономного гіперзвукового літака Dart AE, повідомляє портал SPACE. Перші реальні тести у небі можуть розпочатися вже влітку 2024 року.

Апарат DART AE є демонстраційним зразком довжиною 3 м і масою 300 кг, який може розвивати швидкість до 7 Махів (1 Мах — швидкість звуку, що становить 1235 км на годину, а до "гіперзвуку" зазвичай відносяться апарати, які досягають швидкості 5 Махів або вище, — ред.).

Безпілотник DART AE може бути готовий до випробувань вже наступного літа, що пройдуть в рамках програми Пентагону зі збільшення частоти льотних випробувань гіперзвукових систем, адже останнім часом головне військове відомство США активно займається дослідженнями та розробкою програм гіперзвукового захисту. В рамках цієї програми військові створили своєрідну платформу для співпраці, де комерційні компанії можуть розробляти та пропонувати військовим багаторазові та недорогі випробувальні літаки, що знижує навантаження на ресурси Міністерства оборони.

До речі, в рамках співпраці з Пентагоном по гіперзвукових літаках ще кілька компаній, Fenix ​​Space і Rocket Lab, також отримали контракти на багаторазову пускову платформу, що буксирується, і ракету Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE).

Раніше Фокус розповідав про те, що інженери розроблять гіперзвуковий БПЛА на водні: він стане відповіддю Росії та Китаю.