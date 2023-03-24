Інженери розроблять гіперзвуковий БПЛА на водні: він стане відповіддю Росії та Китаю

DART AE побудує для Пентагону найшвидший безпілотник у світі, який має допомогти боротися з ППО Китаю та Росії.

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Австралійська компанія Hypersonix Launch Systems підписала довгостроковий контракт із Пентагоном на створення безпілотника, який використовуватиметься для тестування гіперзвукових ракет, повідомляє AerotechNews.

Компанія Hypersonix Launch Systems відома в галузі аерокосмічної інженерії, дизайну та виробництва, що спеціалізується на гіперзвуковій технології та двигунах з повітряно-реактивним згорянням (scramjet).

За заявою розробників, їхній гіперзвуковий дрон DART AE буде здатний розвивати швидкість до 8600 км/год. Щоправда, зможе летіти не на далекі відстані — всього до 1000 км. Однак цього буде достатньо для випробування нового виду гіперзвукових ракет, які він нестиме на своєму борту. До того ж, дрон оснастять незвичайним водневим двигуном.

Компанія вже представила концепт та готується до реалізації проєкту гіперзвукового БПЛА. Фото: Hypersonix

Як зазначають військові експерти, гіперзвукова зброя — це новий етап майбутніх воєн. Китай і Росія активно розробляють подібні види озброєнь, а тому Заходу терміново потрібен інструмент для тестування своєї відповіді на ці загрози. Гіперзвукові ракети несуть величезну загрозу системам ППО, оскільки вони не здатні їх засікти.

Ще однією цікавою особливістю DART AE є те, що частину компонентів безпілотника роздрукують на спеціальному 3D-принтері, що є сучасним трендом у ракетобудуванні. Планується провести перший політ цього апарата на початку наступного року.

Це перший великий контракт для Hypersonix Launch Systems, хоча раніше компанія вже працювала з австралійським урядом над іншим гіперзвуковим літальним апаратом. Крім того, компанія нещодавно відкрила офіс у Мюнхені, де також розташована глобальна штаб-квартира Siemens AG — одного з партнерів Hypersonix Launch Systems.

Раніше Фокус писав, що в США вже будують гіперзвуковий бомбардувальник, здатний долетіти від Америки до Росії лише за одну годину.