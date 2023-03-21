Всього за годину з Нью-Йорка до Москви: будують літак, здатний знищувати цілі

Компанія Lockheed Martin розробила гіперзвуковий стелс-літак, який буде спадкоємцем авіа-ікони Холодної війни.

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2025 року планується випробувати літак Lockheed Martin SR-72, який вважається найшвидшим у світі, пише Interesting Engineering. Цей безпілотний гіперзвуковий літак стане спадкоємцем SR-71 Blackbird, який встановив рекорд швидкості у 1974 році та був списаний американськими ВПС у 1998 році.

SR-72 буде здатний розвивати швидкість до шести махів (більше 7400 км/год) і виконувати завдання розвідки та удару по цілях на великій відстані. Для досягнення такої високої швидкості SR-72 буде використовувати двигун зі змінною режимністю, який може працювати як турбореактивний або ракетний. Такий двигун дозволяє перемикатися між різними режимами польоту без втрати тяги.

SR-71 Blackbird, який встановив рекорд швидкості у 1974 році Фото: Lockheed Martin

SR-72 є частиною гіперзвукової програми ВПС США, яка спрямована на створення високоточної зброї та проникаючої розвідувальної платформи до 2030 року. Літак матиме стелс-технології для зменшення видимості для радарів та інших засобів виявлення. Він також буде здатний підніматися на висоту понад 24 кілометри та маневрувати при високих швидкостях, ухиляючись від усіх видів існуючих винищувачів.

Вартість SR-72 або подібного літака невідома, проте можна припустити, що він буде дуже дорогим з огляду на вартість його попередника SR-71, який оцінювався в $280 мільйонів із розрахунку сучасної економіки. Крім того, експлуатація SR-71 коштувала приблизно $200 тисяч доларів за годину польоту, що включало витрати на паливо, обслуговування та персонал.

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