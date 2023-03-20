Представлено "таємний" бойовий БПЛА ANKA-3: стали відомі подробиці (фото)

Основними завданнями стелс-безпілотника ANKA-3 є придушення та знищення засобів ППО супротивника.

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Компанія Turkish Aircraft Industries (TAI) нещодавно представила малопомітний бойовий БПЛА з літаючим крилом. Літак розміром приблизно з легким винищувачем спроектований таким чином, щоб його можна було використовувати кілька разів. Він призначений не тільки для завдання ударів, але і для спостереження і радіоелектронної боротьби. Передбачається, що ANKA-3 працюватиме в парі з турецьким винищувачем-невидимкою TF-X, що пілотується, для виконання певних місій, пише thewarzone.

Що відомо про бойовий дрон ANKA-3

БПЛА ANKA-3 оснащений зовнішніми підвісками для боєприпасів та палива, а також має внутрішні відсіки для зброї. Він рухається одним турбовентиляторним двигуном. Згідно із заявою віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, дрон "практично невидимий на радарах". Його тести мають стартувати вже у квітні.

Літак має зазубрений задній повітрозабірник, а також додатковий повітрозабірник у верхній задній частині, поряд із вихлопом двигуна. На додатковому повітрозабірнику є дві антени, одна з яких конформного типу. Дві великі трубки Піто (прилад для вимірювання повного напору рідини або газу, ред.) встановлені вздовж передньої кромки корпусу, а ще одна виходить із носа.

Під крилами безпілотника можна побачити щось, що нагадує пару паливних баків чи боєприпаси, — йдеться у матеріалі. Великий конформний прямокутний обтічник і круглий обтічник перед ним мають іншу текстуру обшивки, ніж решта БПЛА. Незрозуміло, навіщо це було зроблено, але можна припустити, що це кожухи, що закривають антенну решітку. За формою дрон нагадує Boeing X-45C та nEURon від Dassault.

Чи змінять конструктори зовнішній вигляд дрона ANKA-3

Автор статті стверджує, що малопомітні безпілотні літальні апарати з крилом, що літає, часто допрацьовуються інженерами під час льотних випробувань, удосконалюючи такі деталі, як додаткові вентиляційні отвори, антени, трубки Піто, поверхні, вихлоп. Так що дрон може в результаті отримати дещо іншу "зовнішність".

"Вихлоп є одним із найскладніших компонентів малопомітного літака, тому для початкових випробувань будуть, швидше за все, використовувати спрощений тип вихлопу", — пише автор і додає, що після тестів пристрій може отримати малопомітний вихлоп.

У матеріалі також акцентують на тому, що інженери приділили багато уваги малопомітності порівняно з іншими характеристиками.

Стелс-безпілотник ANKA-3: візуалізація Фото: TAI

Коли дрони ANKA-3 та військові літаки працюватимуть у парі

Минулими вихідними на злітно-посадковій смузі заводу TAI в Анкарі було помічено новий удосконалений реактивний навчально-тренувальний літак HÜRJET, який також здатний виконувати функції легкого винищувача. Він стане першим надзвуковим літаком турецького виробництва.

Літальні апарати TF-X, ANKA-3, Bayraktar Kizilelma та HÜRJET покликані покращити тактичні можливості турецької авіації. Можливо, апарати зможуть працювати спільно, проте автор вбачає кілька проблем, з якими, мабуть, зіткнуться розробники.

Перша проблема — це розробка програмного забезпечення та інтеграція всіх підсистем. Справа в тому, що для малопомітних типів БПЛА та пілотованих літаків все, від датчиків перехоплення та засобів зв'язку до радіопоглинаючих покриттів, має бути розроблено та реалізовано вкрай оперативно, інакше технології застаріють.

Так зараз виглядає БПЛА ANKA-3

Друга проблема — технології для створення двигунів та постійний доступ до них.

Проте зараз Туреччині потрібні повністю боєздатні винищувачі, і вона продовжує розробляти нові F-16, хоча Вашингтон не зовсім схвалює, зокрема тому, що Туреччина наполягає на закупівлях російських ЗРК С-400. Через це Туреччину вже виключили із програми F-35.

"Отримати винищувачі з Росії зараз неможливо, але навіть якби їх можна було б придбати, ефективність російської тактичної авіації в Україні показала себе не найкращим чином. У результаті Туреччина навряд чи захотіла б їх купити. Якщо Туреччина зможе безперешкодно виробляти F-16, це не тільки посилить її військово-повітряний флот, а й обіцяє експортний успіх", — робить висновок автор.