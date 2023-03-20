Представлен "секретный" боевой БПЛА ANKA-3: стали известны подробности (фото)

Основными задачами стелс-беспилотника ANKA-3 являются подавление и уничтожение средств ПВО противника.

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Компания Turkish Aircraft Industries (TAI) недавно представила малозаметный боевой БПЛА с летающим крылом. Самолет размером примерно с легкий истребитель спроектирован таким образом, чтобы его можно было использовать несколько раз. Он предназначен не только для нанесения ударов, но и для наблюдения и радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что ANKA-3 будет работать в паре с турецким пилотируемым истребителем-невидимкой TF-X для выполнения определенных миссий, пишет thewarzone.

Что известно о боевом дроне ANKA-3

БПЛА ANKA-3 оснащен внешними подвесками для боеприпасов и топлива, а также имеет внутренние отсеки для оружия. Он приводится в движение одним турбовентиляторным двигателем. Согласно заявлению вице-президента Турции Фуата Октая, дрон "практически невидим на радарах". Его тесты должны стартовать уже в апреле.

Самолет имеет зазубренный задний воздухозаборник, а также дополнительный воздухозаборник в верхней задней части, рядом с выхлопом двигателя. На дополнительном воздухозаборнике имеются две антенны, одна из которых конформного типа. Две большие трубки Пито (прибор для измерения полного напора жидкости или газа, — ред.) установлены вдоль передней кромки корпуса, а еще одна выходит из носа.

Под крыльями беспилотника можно заметить нечто, напоминающее пару топливных баков или боеприпасы, — говорится в материале. Большой конформный прямоугольный обтекатель, и круглый обтекатель перед ним, имеют другую текстуру обшивки, чем остальная часть БПЛА. Неясно, для чего это было сделано, но можно предположить, что это кожухи, закрывающие антенные решетки. По форме дрон напоминает Boeing X-45C и nEURon от Dassault.

Изменят ли конструкторы внешний вид дрона ANKA-3

Автор статьи утверждает, что малозаметные беспилотные летательные аппараты с летающим крылом часто дорабатываются инженерами в ходе летных испытаний, совершенствуя такие детали, как дополнительные вентиляционные отверстия, антенны, трубки Пито, поверхности, выхлоп. Так что дрон может в итоге получить несколько иную "внешность".

"Выхлоп является одним из самых сложных компонентов малозаметного самолета, поэтому для начальных испытаний будут, скорее всего, использовать упрощенный тип выхлопа", — пишет автор и добавляет, что после тестов устройство может получить малозаметный выхлоп.

В материале также акцентируют на том, что инженеры уделили много внимания малозаметности, по сравнению с иными характеристиками.

Стелс-беспилотник ANKA-3: визуализация Фото: TAI

Когда дроны ANKA-3 и военные самолеты будут работать в паре

В минувшие выходные на взлетно-посадочной полосе завода TAI в Анкаре был замечен новый усовершенствованный реактивный учебно-тренировочный самолет HÜRJET, который также способен выполнять функции легкого истребителя. Он станет первым сверхзвуковым самолетом турецкого производства.

Летательные аппараты TF-X, ANKA-3, Bayraktar Kizilelma и HÜRJET призваны улучшить тактические возможности турецкой авиации. Возможно, аппараты смогут работать сообща, однако автор усматривает несколько проблем, с которыми, вероятно, столкнуться разработчики.

Первая проблема — это разработка программного обеспечения и интеграция всех подсистем. Дело в том, что для малозаметных типов БПЛА и пилотируемых самолетов все, от датчиков перехвата и средств связи до радиопоглощающих покрытий, должно быть разработано и реализовано крайне оперативно, иначе технологии устареют.

Так сейчас выглядит БПЛА ANKA-3

Вторая проблема — технологии для создания двигателей и постоянный доступ к ним.

Тем не менее, сейчас Турции нужны полностью боеспособные истребители, и она продолжает разрабатывать новые F-16, хотя Вашингтон не совсем это одобряет, в том числе потому, что Турция настаивает на закупках российских ЗРК С-400. Из-за этого Турцию уже исключили из программы F-35.

"Получить истребители из России сейчас невозможно, но даже если бы их можно было бы приобрести, эффективность российской тактической авиации в Украине показала себя не лучшим образом. В итоге, Турция вряд ли захотела бы их купить. Если Турция сможет беспрепятственно производить F-16, это не только усилит ее военно-воздушный флот, но и сулит экспортный успех", — заключает автор.