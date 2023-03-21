Всего за час из Нью-Йорка до Москвы: строят самолет, способный уничтожать цели

Компания Lockheed Martin разработала гиперзвуковой стелс-самолет, который будет наследником авиа-иконы Холодной войны.

Related video

В 2025 году планируется испытать самолет Lockheed Martin SR-72, который считается самым быстрым в мире, пишет Interesting Engineering. Этот беспилотный гиперзвуковой самолет станет наследником SR-71 Blackbird, который установил рекорд скорости в 1974 году и был списан американскими ВВС в 1998 году.

SR-72 будет способен развивать скорость до шести Махов (более 7400 км/ч) и выполнять задачи разведки и удара по целям на большом расстоянии. Для достижения такой высокой скорости SR-72 будет использовать двигатель с переменной режимностью, который может работать как турбореактивный или как ракетный. Такой двигатель позволяет переключаться между разными режимами полета без потери тяги.

SR-71 Blackbird, который установил рекорд скорости в 1974 году Фото: Lockheed Martin

SR-72 является частью гиперзвуковой программы ВВС США, которая направлена на создание высокоточного оружия и проникающей разведывательной платформы к 2030 году. Самолет будет иметь стелс-технологии для уменьшения видимости для радаров и других средств обнаружения. Он также будет способен подниматься на высоту более 24 километров и маневрировать при высоких скоростях, уклоняясь от всех видов существующих истребителей.

Стоимость SR-72 или подобного самолета неизвестна, однако можно предположить, что он будет очень дорогим, учитывая стоимость его предшественника SR-71, который оценивался в $280 миллионов из расчета современной экономики. Кроме того, эксплуатация SR-71 обходилась примерно в $200 тысяч долларов за час полета, что включало расходы на топливо, обслуживание и персонал.

Ранее Фокус писал, что представлен "секретный" боевой БПЛА ANKA-3: стали известны подробности.