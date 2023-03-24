Инженеры разработают гиперзвуковой БПЛА на водороде: он станет ответом России и Китаю

DART AE построит для Пентагона самый скоростной беспилотник в мире, который должен помочь бороться с ПВО Китая и России.

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Австралийская компания Hypersonix Launch Systems подписала долгосрочный контракт с Пентагоном на создание беспилотника, который будет использоваться для тестирования гиперзвуковых ракет, сообщает AerotechNews.

Компания Hypersonix Launch Systems известна в области аэрокосмической инженерии, дизайна и производства, специализирующаяся на гиперзвуковой технологии и двигателях с воздушно-реактивным сгоранием (scramjet).

По заявлению разработчиков, их гиперзвуковой дрон DART AE будет способен развивать скорость до 8600 км/ч. Правда сможет лететь не на далекие расстояния – всего до 1000 км. Однако, этого будет достаточно для испытания нового вида гиперзвуковых ракет, которые он будет нести на своем борту. К тому же, дрон оснастят необычным водородным двигателем.

Компания уже представила концепт и готовится к реализации проекта гиперзвукового БПЛА Фото: Hypersonix

Как отмечают военные эксперты, гиперзвуковое оружие – это новая веха будущих войн. Китай и Россия активно разрабатывают подобные виды вооружений, а потому Западу срочно нужен инструмент для тестирования своего ответа на эти угрозы. Гиперзвуковые ракеты несут огромную угрозу системам ПВО, т.к. они не способны их засечь.

Еще одной интересной особенностью DART AE является то, что часть компонентов беспилотника распечатают на специальном 3D-принтере, что является современным трендом в ракетостроении. Планируется провести первый полет этого аппарата в начале следующего года.

Это первый крупный контракт для Hypersonix Launch Systems, хотя раньше компания уже работала с австралийским правительством над другим гиперзвуковым летательным аппаратом. Кроме того, компания недавно открыла офис в Мюнхене, где также находится глобальная штаб-квартира Siemens AG — одного из партнеров Hypersonix Launch Systems.

Ранее Фокус писал, что в США уже строят гиперзвуковой бомбардировщик, способный долететь от Америки до России всего за один час.