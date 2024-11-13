Турецкий "Байрактар" завершил первые испытания сверхзвуковой ракеты IHA-230 (видео)

По результатам испытания ракета способна поражать объекты наземного и морского базирования на дальности более 150 км в зависимости от высоты и скорости пуска.

13 ноября 2024 года турецкая компания Baykar объявила об успешных испытаниях своей новой сверхзвуковой ракеты IHA-230, запущенной с беспилотного боевого летательного аппарата Bayraktar Akinci. Во время испытаний БПЛА запустил две ракеты IHA-230, поразившие цели на расстоянии 155 километров. Видеообзор испытаний был опубликован в сети X пресс-службой компании.

Испытания подтвердили возможности Bayraktar Akinci для проведения дальних атак с высокой точностью, укрепляя его роль в комплексных военных операциях.

Характеристики ракеты IHA-230

IHA-230, разработанная компанией Roketsan, представляет собой баллистическую ракету класса "воздух-земля", способную поражать объекты наземного и морского базирования на дальности более 150 километров в зависимости от высоты и скорости пуска.

Она оснащена инерциальным наведением с поддержкой технологии спутникового наведения GNSS и функцией "выстрелил и забыл", что позволяет ей действовать автономно после выпуска. Ее боевой радиус действия, зависящий от высоты и скорости в точке выпуска, позволяет поражать различные типы целей на расстоянии, сводя к минимуму воздействие систем ПВО противника.

Ракета с 42-килограммовой может быть оснащена осколочной боеголовкой, а также бронебойной и термобарической боевой частью. Это позволяет ракете эффективно поражать широкий спектр целей — от радаров и систем ПВО до командных пунктов, легкобронированной техники и морских объектов.

В полете ракета поддерживает устойчивость благодаря управляемым задним плавникам, которые стабилизируют ее траекторию и позволяют обходить системы противовоздушной обороны.

IHA-230 использует твердотопливный двигатель, который разгоняет ее до сверхзвуковой скорости. Подобная система позволяет ракете быстро достигать цели, что критично при нанесении ударов по стратегически важным объектам.

Другое вооружение Akinci

Как отметили обозреватели Army Recognition, ранее Baykar тестировала другие боеприпасы для Akinci, включая управляемую ракету Tolun IIR. Разработанная компанией Aselsan, Tolun IIR предназначена для ударов средней дальности и оснащена инфракрасной системой наведения с возможностью передачи данных в реальном времени, что позволяет операторам следить за поражением цели в динамичных условиях.

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Во время последних испытаний на высоте 6,7 км Tolun IIR поразил бронетранспортер на полигоне в Конье, что подтвердило его точность и эффективность для задач средней дальности.

Также Bayraktar Akinci был интегрирован с ракетой IHA-122 — еще одним сверхзвуковым боеприпасом компании Roketsan. IHA-122 оснащена лазерной и телевизионной системами наведения и предназначена для поражения высокозащищенных целей, таких как командные центры и комплексы ПВО.

Таким образом, эксплуатация Bayraktar Akinci в сочетании с IHA-230 и другими боеприпасами укрепляет позиции Турции как одного из ведущих экспортеров беспилотников. А испытания новых боеприпасов и дальнейшая интеграция вооружения с Bayraktar Akinci предоставляют возможности для нанесения точных ударов по ключевым целям.

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