Турецький "Байрактар" завершив перші випробування надзвукової ракети IHA-230 (відео)

За результатами випробування ракета здатна уражати об'єкти наземного і морського базування на дальності понад 150 км залежно від висоти та швидкості пуску.

13 листопада 2024 року турецька компанія Baykar оголосила про успішні випробування своєї нової надзвукової ракети IHA-230, запущеної з безпілотного бойового літального апарату Bayraktar Akinci. Під час випробувань БПЛА запустив дві ракети IHA-230, які уразили цілі на відстані 155 кілометрів. Відеоогляд випробувань було опубліковано в мережі X пресслужбою компанії.

Випробування підтвердили можливості Bayraktar Akinci для проведення дальніх атак із високою точністю, зміцнюючи його роль у комплексних військових операціях.

Характеристики ракети IHA-230

IHA-230, розроблена компанією Roketsan, являє собою балістичну ракету класу "повітря-земля", здатну уражати об'єкти наземного і морського базування на дальності понад 150 кілометрів залежно від висоти і швидкості пуску.

Вона оснащена інерціальним наведенням з підтримкою технології супутникового наведення GNSS і функцією "вистрілив і забув", що дає їй змогу діяти автономно після випуску. Її бойовий радіус дії, що залежить від висоти і швидкості в точці випуску, дозволяє уражати різні типи цілей на відстані, зводячи до мінімуму вплив систем ППО супротивника.

Ракета з 42-кілограмовою може бути оснащена осколковою боєголовкою, а також бронебійною і термобаричною бойовою частиною. Це дає змогу ракеті ефективно уражати широкий спектр цілей — від радарів і систем ППО до командних пунктів, легкоброньованої техніки та морських об'єктів.

У польоті ракета підтримує стійкість завдяки керованим заднім плавникам, які стабілізують її траєкторію і дають змогу обходити системи протиповітряної оборони.

IHA-230 використовує твердопаливний двигун, який розганяє її до надзвукової швидкості. Така система дає змогу ракеті швидко досягати мети, що критично під час завдавання ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Інше озброєння Akinci

Як зазначили оглядачі Army Recognition, раніше Baykar тестувала інші боєприпаси для Akinci, включно з керованою ракетою Tolun IIR. Розроблена компанією Aselsan, Tolun IIR призначена для ударів середньої дальності й оснащена інфрачервоною системою наведення з можливістю передавання даних у реальному часі, що дає змогу операторам стежити за ураженням цілі в динамічних умовах.

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Під час останніх випробувань на висоті 6,7 км Tolun IIR вразив бронетранспортер на полігоні в Коньє, що підтвердило його точність і ефективність для завдань середньої дальності.

Також Bayraktar Akinci було інтегровано з ракетою IHA-122 — ще одним надзвуковим боєприпасом компанії Roketsan. IHA-122 оснащена лазерною і телевізійною системами наведення і призначена для ураження високозахищених цілей, таких як командні центри й комплекси ППО.

Таким чином, експлуатація Bayraktar Akinci в поєднанні з IHA-230 та іншими боєприпасами зміцнює позиції Туреччини як одного з провідних експортерів безпілотників. А випробування нових боєприпасів і подальша інтеграція озброєння з Bayraktar Akinci надають можливості для завдавання точних ударів по ключових цілях.

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