Военная подготовка за рубежом: почему сроки обучения украинских бойцов сокращаются

Польские инструкторы сообщили, что курсы для украинских военных, рассчитанные на несколько месяцев, сокращены до восьми недель. Подготовка офицеров занимает 21 день, а коллективная подготовка взводов и рот занимает всего семь дней.

Польские военные вместе с украинскими инструкторами участвуют в программе подготовки солдат и офицеров, акцентируя внимание на стандартах НАТО и ключевых навыках, таких как радиоэлектронная борьба и экстренная медицинская помощь. Однако, как отмечает польский заместитель командующего, высокая потребность Украины в пополнении армии влияет на процесс обучения и его эффективность. Об этом говорится в материале Defense One от 6 ноября.

Совместная подготовка и проблемы обучения

Авторы публикации, которые пообщались с военными на польском полигоне отмечают, что курсы для украинских военнослужащих, рассчитанные на несколько месяцев, сокращены до одного-двух месяцев, подготовка офицеров штаба занимает 21 день, а коллективная подготовка взводов и рот занимает всего неделю.

Это ограничивает возможности подготовки, и, по словам командира, необходимо сосредоточиться на базовых навыках, чтобы украинские солдаты были готовы к бою как можно быстрее.

В свою очередь украинские офицеры указывают на сложность оценки уровня подготовки поступающих солдат. Из-за бюрократических барьеров отправляемые на подготовку военные могут обладать устаревшими навыками или не соответствовать ожиданиям инструкторов.

Это требует от наставников гибкости, чтобы корректировать учебный процесс уже по прибытии личного состава. Кроме того, солдаты с опытом, но не актуальными знаниями в области современных боевых технологий, например, использования дронов, требуют дополнительной подготовки.

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Также были озвучены основные аспекты обучения, которые включают:

использование дронов для наблюдения, разведки и ударов;

подготовка командиров по принципу командования миссией, предоставляющего больше свободы солдатам на местах;

комбинированный подход в учениях, включающий как стратегию НАТО, так и элементы украинской военной доктрины.

Помимо нехватки кадров, остро стоит вопрос обеспечения. По словам украинских офицеров, вооружения и транспортных средств не хватает, что ограничивает возможности обучения и боеготовность. Украинская оборонная промышленность не может в полной мере удовлетворить потребности армии, и помощь партнеров остается ключевой для пополнения потерь в технике и оружии, подчеркнули обозреватели.

Напомним, с 1 ноября 2024 года Генштаб ВСУ запустил обновленную программу базовой военной подготовки во всех учебных центрах Сухопутных войск. Длительность курса увеличена с 30 до 45 дней.