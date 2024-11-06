Внедрение новых стандартов: в ВСУ расширят базовую военную подготовку новобранцев

Упор сделан на обучение управлению беспилотными системами и использованию средств РЭБ. Также будет увеличено количество стрелковых упражнений с 23 до 45, а расход патронов вырос с 500 до 866 единиц.

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С 1 ноября 2024 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины запустил обновленную программу базовой военной подготовки (БОВП) во всех учебных центрах Сухопутных войск. Длительность курса увеличена с 30 до 45 дней, что позволяет более глубоко осваивать военные навыки. Об этом сообщил командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВС Украины Игорь Палагнюк в интервью изданию "Милитарный".

Основные изменения в программе подготовки

Одним из ключевых новшеств программы стало обучение управлению беспилотными системами и использованию средств радиоэлектронной борьбы. Бойцы также будут учиться методам противодействия ударным дронам, включая использование маскировки и ружей для самообороны. Это нововведение особенно актуально в современных условиях, где беспилотные технологии играют важную роль в боевых действиях.

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Кроме того, программа включает усиление огневой подготовки: количество стрелковых упражнений увеличено с 23 до 45, а расход патронов вырос с 500 до 866 единиц. Для стрельб используются автоматы АКМ, после чего, уже в подразделениях, бойцы адаптируются к личному вооружению, такому как AR-15 и BREN 2.

"Акцент также был сделан и на усилении огневой подготовки: количество упражнений по стрельбе возросло с 23 до 45, а выделенный на подготовку боезапас — с около 500 до 866 патронов", — говорится в сообщении.

При этом для стрельб используются автоматы АКМ, после чего, уже в подразделениях, бойцы адаптируются к личному вооружению, такому как AR-15 и BREN 2.

Новые аспекты обучения

Также впервые в рамках базовой подготовки новобранцы будут обучаться применению коллективного вооружения — пулеметов и ручных гранатометов. А сокращение учебных часов в сутках с 10 до 8 обеспечит более эффективное усвоение материала и снизит нагрузку на бойцов, исключая траты времени на ожидание и перемещения.

Программа, одобренная для 27 учебных центров, ранее проходила пилотное тестирование в нескольких центрах Сухопутных войск. Генеральный штаб считает, что новый курс повысит качество подготовки и устранит опасения военнообязанных относительно их отправки на передовую без надлежащей подготовки.

Напомним, в конце октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новую модель базовой общей военной подготовки, увеличение ее продолжительности до 1,5 месяца и привлечение опытных инструкторов.