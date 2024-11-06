Впровадження нових стандартів: у ЗСУ розширять базову військову підготовку новобранців

Наголос зроблено на навчання управлінню безпілотними системами і використанню засобів РЕБ. Також буде збільшено кількість стрілецьких вправ з 23 до 45, а витрата патронів зросла з 500 до 866 одиниць.

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З 1 листопада 2024 року Генеральний штаб Збройних сил України запустив оновлену програму базової військової підготовки (БВВП) у всіх навчальних центрах Сухопутних військ. Тривалість курсу збільшено з 30 до 45 днів, що дає змогу більш глибоко опановувати військові навички. Про це повідомив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗС України Ігор Палагнюк в інтерв'ю виданню "Мілітарний".

Основні зміни в програмі підготовки

Одним із ключових нововведень програми стало навчання управлінню безпілотними системами та використанню засобів радіоелектронної боротьби. Бійці також навчатимуться методів протидії ударним дронам, включно з використанням маскування і рушниць для самооборони. Це нововведення особливо актуальне в сучасних умовах, де безпілотні технології відіграють важливу роль у бойових діях.

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Крім того, програма включає посилення вогневої підготовки: кількість стрілецьких вправ збільшено з 23 до 45, а витрата патронів зросла з 500 до 866 одиниць. Для стрільб використовуються автомати АКМ, після чого, вже в підрозділах, бійці адаптуються до особистого озброєння, такого як AR-15 і BREN 2.

"Акцент також було зроблено і на посиленні вогневої підготовки: кількість вправ зі стрільби зросла з 23 до 45, а виділений на підготовку боєзапас — з близько 500 до 866 патронів", — ідеться в повідомленні.

При цьому для стрільб використовуються автомати АКМ, після чого, вже в підрозділах, бійці адаптуються до особистого озброєння, такого як AR-15 і BREN 2.

Нові аспекти навчання

Також уперше в рамках базової підготовки новобранці навчатимуться застосування колективного озброєння — кулеметів і ручних гранатометів. А скорочення навчальних годин у добі з 10 до 8 забезпечить ефективніше засвоєння матеріалу і знизить навантаження на бійців, унеможливлюючи витрати часу на очікування і переміщення.

Програма, схвалена для 27 навчальних центрів, раніше проходила пілотне тестування в кількох центрах Сухопутних військ. Генеральний штаб вважає, що новий курс підвищить якість підготовки та усуне побоювання військовозобов'язаних щодо їхнього відправлення на передову без належної підготовки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував нову модель базової загальної військової підготовки, збільшення її тривалості до 1,5 місяця та залучення досвідчених інструкторів.