Студенти 3-х курсів проходитимуть обов'язкову військову підготовку у вишах, — МОН (відео)

За словами заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького, нововведення не загрожуватиме мобілізацією. Студенти вчитимуться поводитися зі зброєю, захищатися та надавати медичну допомогу.

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Базову загальну військову підготовку студентів почнуть додавати до навчальних планів третьокурсників із 2025-2026 навчального року. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в коментарі Новини LIVE.

Студенти 3 курсу проходитимуть базову військову підготовку з 2025 року

"Очевидно, йдеться не про першокурсників, бо першокурсники переважно в нас сімнадцятирічні. Найбільш імовірно, що це буде 3-й курс, бо це вже 19-20 років, це повнолітні хлопці", — розповів Михайло Винницький.

Він наголосив також, що студентам не загрожуватиме мобілізація.

"Мобілізаційний вік залишається 25. Просто людина, яка закінчує вищу освіту, має вміти поводитися зі зброєю, знати де відбуваються збори в разі потреби, як захищатися, як надавати першу медичну допомогу. Ці всі речі є закладені в базовій загальній військовій підготовці", — сказав посадовець.

За словами заступника міністра, відповідно до законодавчих змін базову загальну військову підготовку студентів у закладах вищої освіти потрібно запровадити з 2025 року, вона вже закладена в державний бюджет. Ця ініціатива є продовженням переформатування предмета "Захист України" в старшій школі. Зараз розробляють систему, готують полігони, а з січня розпочнуть підготовку інструкторів.

Крім того, Винницький зазначив, що у 2025 році в МОН розроблять проєкт для підготовки офіцерів запасу.

Нагадаємо, 16 жовтня Фокус розбирався, якими є недоліки нинішнього навчання новобранців та що можна зробити для поліпшення якості військової підготовки українських новомобілізованих бійців.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 21 жовтня анонсував серйозні зміни в мобілізації з грудня. За його словами, буде впроваджено нову модель базового загального військового вишколу, збільшено тривалості підготовки до 1,5 місяця, а також до навчання залучать більше досвідчених інструкторів.