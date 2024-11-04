Студенты 3-х курсов будут проходить обязательную военную подготовку в вузах, — Минобразования (видео)

По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, нововведение не будет угрожать мобилизацией. Студенты будут учиться обращаться с оружием, защищаться и оказывать медицинскую помощь.

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Базовую общую военную подготовку студентов начнут добавлять в учебные планы третьекурсников с 2025-2026 учебного года. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии Новости LIVE.

Студенты 3 курса будут проходить базовую военную подготовку с 2025 года

"Очевидно речь не идет о первокурсниках, потому что первокурсники преимущественно у нас семнадцатилетние. Наиболее вероятно, что это будет 3-й курс, потому что это уже 19-20 лет, это совершеннолетние ребята", — рассказал Михаил Винницкий.

Он отметил также, что студентам не будет угрожать мобилизация.

"Мобилизационный возраст остается 25. Просто человек, который заканчивает высшее образование, должен уметь обращаться с оружием, знать, где проходят сборы в случае необходимости, как защищаться, как оказывать первую медицинскую помощь. Эти все вещи заложены в базовой общей военной подготовке", — сказал чиновник.

По словам заместителя министра, в соответствии с законодательными изменениями базовую общую военную подготовку студентов в учреждениях высшего образования нужно ввести с 2025 года, она уже заложена в государственный бюджет. Эта инициатива является продолжением переформатирования предмета "Защита Украины" в старшей школе. Сейчас разрабатывают систему, готовят полигоны, а с января начнут подготовку инструкторов.

Кроме того, Винницкий отметил, что в 2025 году в Минобразования разработают проект для подготовки офицеров запаса.

Напомним, 16 октября Фокус разбирался, каковы недостатки нынешнего обучения новобранцев и что можно сделать для улучшения качества военной подготовки украинских новомобилизованных бойцов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 21 октября анонсировал серьезные изменения в мобилизации с декабря. По его словам, будет внедрена новая модель базовой общей военной подготовки, увеличена продолжительность подготовки до 1,5 месяца, а также к обучению привлекут больше опытных инструкторов.