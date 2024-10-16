Некачественная подготовка и "совковые" стандарты: что не так с обучением новомобилизованных и все ли так плохо

Бойцы жалуются на подготовку в учебных центрах, главной проблемой которой является недостаточное количество времени, однако она не единственная. Фокус выяснил все недостатки нынешнего обучения новобранцев и рассказывает, что можно изменить.

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Перед отправкой в боевую часть новомобилизованные украинцы проходят базовую подготовку. По словам главного сержанта воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УДА Михаила Ковпака с позывным "Кот", подготовка в учебном центре является "плохой", возможно, из-за ограниченности времени.

"Кот" отметил, что за месяц в центре невозможно в совершенстве подготовить бойца. Поэтому нужно увеличить сроки обучения. Также многое зависит от желания самого человека.

Фокус рассказывает о проблемах с подготовкой новомобилизованных и решениях, которые помогут улучшить обучение.

Обучение новомобилизованных: что не так с подготовкой

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал Фокусу, что в подготовке мобилизованных наблюдаются три основные проблемы. В частности, время, которое должно быть минимум три месяца. Также нужно пополнять состав инструкторов, однако на эту должность никто не хочет идти.

"В инструкторы никто не хочет идти из-за того, что там маленькая заработная плата, и ты постоянно сидишь в лесу. Инструкторы должны получать не 20 тысяч гривен, находясь в лесу, а 30-40 тысяч, потому что они выполняют одну из главных боевых задач по подготовке личного состава", — сказал Бунятов.

Еще одной проблемой подготовки бойцов "Осман" назвал "совковые" стандарты, по которым происходит обучение.

Военнослужащий ВСУ, бывший нардеп Игорь Луценко заявил Фокусу, что в Украине подготовка мобилизованных некачественная и устаревшая, ведь часто она происходит "для галочки". В частности, это наблюдается даже в части стрелковой подготовки. Также есть проблема с составом, который учит.

"Очень часто инструкторам недоплачивают, отбирают таких, кто не имеет вообще таланта учить, хотя есть боевой опыт. Инструктор — это же не просто случайная какая-то профессия, это должны быть определенные скиллы", — сказал Луценко.

Боец отметил, что есть много инструкторов без боевого опыта, а подготовка военных устарела.

"Если вы научили человека стрелять из автомата, перевязывать раны, или пользоваться турникетом, то это еще не значит, что этот человек пригоден к тому, чтобы воевать. Это человек, скажем так, пригодный воевать в 20-м веке, 19-м", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас нужно пройти курс информационной кибербезопасности, ведь у всех есть мобильные телефоны, и это большой фактор того, что могут быть утечки информации.

"Поэтому есть очень много вещей, которыми надо учить пользоваться, в частности, базовой программой типа "Крапивы" для того, чтобы ориентироваться на местности без мобильной связи по ориентирам. Есть большое количество вещей, которые должны стать уже обязательными, но они еще не стали", — отметил Луценко.

Как учебные центры демотивируют мобилизованных

Игорь Луценко рассказал, что есть отдельные учебные центры, где демотивируют бойцов. По его словам, новомобилизованный может прийти с нейтральным отношением, имеет определенные ожидания, понимает, что нужно защищать Родину, но ему отбивают мотивацию "плохим и пренебрежительным" отношением к солдату.

"Я бы просто сделал систему тестирования на входе и выходе в учебный центр. Она есть, но не отслеживает это изменение параметра. Там есть возможность даже давать фидбек по инструкторам, насколько я знаю, но это не то, что я хотел бы. Есть еще потребность, на мой взгляд, смотреть насколько изменилась мотивация у людей служить", — говорит военнослужащий.

Он убежден, что БЗВП должен мотивировать человека становиться сильнее, умнее, чувствовать себя более готовым воевать, тогда как в Украине наоборот. Луценко рассказал о том, что в некоторых центрах забыли о том, что уже холодный сезон, а потому мужчинам не выдали теплых вещей, оборудования, чтобы согреть, палатки и тому подобное.

"Такие вещи объективно демотивируют, а еще больше демотивирует отношение инструкторов. Многие из них психологически не готовы быть мотиватором, а вот демотиватором очень хорошо получается у многих быть", — подытожил Луценко.

Не все так плохо: когда подготовка является качественной в учебных центрах

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил Фокусу, что существуют определенные нормы подготовки бойцов любой специальности. Он рассказал, что в мирное время военных готовят гораздо дольше. В частности, обучение спецназовцев может занять не один год. Однако во время войны нет такого количества времени.

"У нас нет так много времени, как это действительно может быть прописано определенными нормативами, чтобы подготовить тех же бойцов и нужно втискиваться немножко в меньшие сроки соответственно. Например, пехоту мы должны готовить быстрее", — сказал "Алекс".

Офицер отметил, что если все обучение втиснуть в месяц, но оно будет качественным и насыщенным, то в результате можно хорошо подготовить бойцов.

Военный отметил, что однозначно сказать, что подготовка является плохой или хорошей не может, это происходит по-разному. В частности, некоторые инструкторы могут каждую секунду уделять подготовке, обучению, делать все возможное, тогда как другие этого не делают.

"Это очень по-разному, все в принципе попадают в плюс-минус одни и те же учебные центры, но где-то готовят нормально. Плюс большую роль играет слаженность в самом подразделении. Здесь опять же все неоднозначно, потому что в некоторых подразделениях могут на это махнуть рукой. А в некоторых подразделениях к этому подходят ответственно", — сообщил офицер.

Лейтенант 47-й ОМБр Анастасия Блищик отметила, что качество подготовки новомобилизованных зависит от учебного центра.

"Сейчас у нас достаточно учебных центров, где можно учить новомобилизованных. И уже лучше то, что обучение проходят дольше, чем как было раньше. Если раньше люди ехали в учебные центры на неделю, две, или вообще не ехали, а сразу присоединялись к бригаде в начале полномасштабного вторжения, то сейчас есть срок в месяц, полтора, и только после этого новобранец попадает в бригаду", — пояснила Фокусу Блищик.

Она подчеркнула, что расширение учебного процесса — это уже огромный плюс. Несмотря на это, любой опыт приобретается в бою. Инструктор может поделиться своим опытом, но человек поймет это только тогда, когда выйдет на поле боя и все почувствует на себе — первый обстрел, бегство от вражеского дрона, умение различать взрывы, средства, которые летят. Военная убеждена, что это то, что не сможет обеспечить ни один из учебных центров и инструкторов.

Как улучшить подготовку мобилизованных

"Алекс" рассказал, что для улучшения подготовки новомобилизованных нужно выделить больше времени и дать подразделениям самостоятельно набирать себе бойцов. Он отметил, что некоторые подразделения относятся ответственно к подготовке новобранцев, а некоторые нет.

"Но подразделение, по моему мнению, может качественнее научить (чем центр, — ред.), потому что, например, если бригада стоит на определенном направлении, она знает, к чему лучше подготовить военнослужащего. В учебном центре дается база, а не какая-то специфика. То есть, я считаю, нужно больше времени именно подразделениям, в которые попадут военнослужащие", — пояснил он.

Лейтенант добавил, что все сводится к тому, что каждый в армии должен ответственно относиться к выполнению своих обязанностей и проявлять здоровую инициативу.

Зато Станислав Бунятов считает, что нужно перенимать опыт с 3-й ОШБр, "Азова" и давать "качественное квалифицированное образование военнослужащим".

Напомним, 30 сентября в 80-й ОДШБр заявили, что после мобилизации мужчин сразу не отправляют на "ноль". Даже после БЗВП солдата сразу не отправляют на боевое задание.

18 сентября секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что Украине нужно усилить мобилизацию и набрать больше людей для улучшения качества подготовки новых бойцов. Он отметил, что если новомобилизованные будут больше времени в учебных центрах, то ВСУ дольше не будут иметь пополнения.