"Их бы разочек выпустить на передок": военный раскритиковал руководителей учебных центров ВСУ

По словам Михаила Ковпака, необходимо увеличить сроки обучения. Однако во многом все зависит от человека.

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Базовая военная подготовка новобранцев в Украине оставляет желать лучшего. Об этом рассказал главный сержант воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УДА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак в интервью "УНИАН".

По его словам, возможно, такое положение дел происходит из-за ограниченности во времени. Так, военнослужащий всего месяц находится в учебном центре. За это время подготовки в совершенстве человека, который был сварщиком или водителем, невозможно.

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Ковпак заявил, что необходимо увеличить сроки обучения. Однако во многом все зависит от человека.

"Я постоянно говорю – было бы желание, а все остальное наработаем", – сказал военный.

Он также заявил, что не считает, что в учебных центрах остались рудименты "совка". К примеру, в отношении к мобилизованным.

Ковпак отметил, что в его батальоне учат не по учебникам 1939 года, а учитывая то, что сейчас происходит в стране.

"Я в армии уже 10 лет, поэтому, можно сказать, лично застал, как учили еще при "совке", а сейчас вижу, как ведется современная война. Я лично бывал на штурмах, водил группы, командовал, я все это прекрасно понимаю. Поэтому мы стараемся подготовить бойца так, чтобы он воевал не по "совковым" книжкам", — отметил "Кот".

Военный заявил, что уровень подготовки зависит также от командования и руководителей учебных центров. Так, многие жалуются на то, что их не готовят к войне, а заставляют собирать мусор.

"Как искоренить? Возможно, их (руководителей, — ред.) бы разочек выпустить на передок, чтобы они поняли, что нельзя использовать мобилизованных просто как рабочую силу", — рассказал военный.

Он также рассказал, как подготовка проходит в батальоне "Арей".

"Утром до обеда занятия, пообедали, потом небольшой отдых, и дальше обучение до вечера. Вечером люди могут поубирать, замести, помыть в помещении, где живут. Но это они делают для себя, никто их не заставляет как в казармах. У нас такое не приветствуется. Как говорит наш комбат: "У нас одна большая семья". Поэтому каждый военнослужащий – это человек, а не рабочая сила", – рассказал Ковпак.

Напомним, Нацсовет озвучил, как СМИ надо освещать ТЦК и мобилизацию. СМИ рекомендуют максимально осторожно использовать цитаты в случае освещения какого-то противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК. По мнению Нацсовета, эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, а их появление в медиа с распространением искажается и придает им преувеличенное значение.