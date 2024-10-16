"Їх би разочок випустити на передок": військовий розкритикував керівників навчальних центрів ЗСУ

За словами Михайла Ковпака, необхідно збільшити терміни навчання. Однак багато в чому все залежить від людини.

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Базова військова підготовка новобранців в Україні залишає бажати кращого. Про це розповів головний сержант військової частини окремого штурмового батальйону "Арей" УДА, старший інструктор Михайло "Кіт" Ковпак в інтерв'ю "УНІАН".

За його словами, можливо, такий стан справ відбувається через обмеженість у часі. Так, військовослужбовець лише місяць перебуває в навчальному центрі. За цей час підготувати досконало людину, яка була зварювальником чи водієм, неможливо.

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Ковпак заявив, що необхідно збільшити терміни навчання. Однак багато в чому все залежить від людини.

"Я постійно кажу — було б бажання, а все інше напрацюємо", — сказав військовий.

Він також заявив, що не вважає, що в навчальних центрах залишилися рудименти "совка". Наприклад, у ставленні до мобілізованих.

Ковпак зазначив, що в його батальйоні вчать не за підручниками 1939 року, а з огляду на те, що зараз відбувається в країні.

"Я в армії вже 10 років, тому, можна сказати, особисто застав, як вчили ще за "совка", а зараз бачу, як ведеться сучасна війна. Я особисто бував на штурмах, водив групи, командував, я все це прекрасно розумію. Тому ми намагаємося підготувати бійця так, щоб він воював не за "совковими" книжками", — зазначив "Кіт".

Військовий заявив, що рівень підготовки залежить також від командування та керівників навчальних центрів. Так, багато хто скаржиться на те, що їх не готують до війни, а змушують збирати сміття.

"Як викорінити? Можливо, їх (керівників, — ред.) би разочок випустити на передок, щоб вони зрозуміли, що не можна використовувати мобілізованих просто як робочу силу", — розповів військовий.

Він також розповів, як підготовка проходить у батальйоні "Арей".

"Вранці до обіду заняття, пообідали, потім невеликий відпочинок, і далі навчання до вечора. Увечері люди можуть повбирати, замести, помити в приміщенні, де живуть. Але це вони роблять для себе, ніхто їх не змушує як у казармах. У нас таке не вітається. Як каже наш комбат: "У нас одна велика сім'я". Тому кожен військовослужбовець — це людина, а не робоча сила", — розповів Ковпак.

Нагадаємо, Нацрада озвучила, як ЗМІ треба висвітлювати ТЦК і мобілізацію. ЗМІ рекомендують максимально обережно використовувати цитати в разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК. На думку Нацради, емоційні висловлювання в таких випадках є природними, а їхня поява в медіа з поширенням спотворюється та надає їм перебільшеного значення.