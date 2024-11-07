Військова підготовка за кордоном: чому терміни навчання українських бійців скорочуються

Польські інструктори повідомили, що курси для українських військових, які розраховані на кілька місяців, скорочені до восьми тижнів. Підготовка офіцерів займає 21 день, а колективна підготовка взводів і рот займає всього сім днів.

Польські військові разом з українськими інструкторами беруть участь у програмі підготовки солдатів та офіцерів, акцентуючи на стандартах НАТО та ключових навичках, таких як радіоелектронна боротьба та екстрена медична допомога. Однак, як зазначає польський заступник командувача, висока потреба України в поповненні армії впливає на процес навчання та його ефективність. Про це йдеться в матеріалі Defense One від 6 листопада.

Спільна підготовка та проблеми навчання

Автори публікації, які поспілкувалися з військовими на польському полігоні, зазначають, що курси для українських військовослужбовців, розраховані на кілька місяців, скорочено до одного-двох місяців, підготовка офіцерів штабу триває 21 день, а колективна підготовка взводів і рот триває лише тиждень.

Це обмежує можливості підготовки, і, за словами командира, необхідно зосередитися на базових навичках, щоб українські солдати були готові до бою якомога швидше.

Зі свого боку українські офіцери вказують на складність оцінки рівня підготовки солдатів, які вступають. Через бюрократичні бар'єри військові, яких відправляють на підготовку, можуть володіти застарілими навичками або не відповідати очікуванням інструкторів.

Це вимагає від наставників гнучкості, щоб коригувати навчальний процес уже після прибуття особового складу. Крім того, солдати з досвідом, але не актуальними знаннями в галузі сучасних бойових технологій, наприклад, використання дронів, потребують додаткової підготовки.

Важливо

У ФРН завершила підготовку четверта група українських операторів ЗРК Patriot (фото)

Також було озвучено основні аспекти навчання, які включають:

використання дронів для спостереження, розвідки та ударів;

підготовка командирів за принципом командування місією, що надає більше свободи солдатам на місцях;

комбінований підхід у навчаннях, що включає як стратегію НАТО, так і елементи української військової доктрини.

Крім браку кадрів, гостро стоїть питання забезпечення. За словами українських офіцерів, озброєння і транспортних засобів не вистачає, що обмежує можливості навчання і боєготовність. Українська оборонна промисловість не може повною мірою задовольнити потреби армії, і допомога партнерів залишається ключовою для поповнення втрат у техніці та зброї, підкреслили оглядачі.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року Генштаб ЗСУ запустив оновлену програму базової військової підготовки в усіх навчальних центрах Сухопутних військ. Тривалість курсу збільшено з 30 до 45 днів.