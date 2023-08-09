Австралия отправила в Украину партию штурмовых винтовок ACAR: что известно об оружии

Винтовка предоставлена в калибрах 5,56 мм и 7,62 мм. Неофициальные отзывы об ACAR на сегодняшний день являются положительными, но теперь украинские военные могут оценить возможности и эффективность австралийских винтовок.

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При поддержке Министерства обороны Австралии в рамках военной помощи в Украину была отправлена небольшая партия австралийских штурмовых винтовок ACAR. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба международной промышленной группы Thales.

В пресс-релизе сказано, что поставленное оружие в калибрах 5,56 мм и 7,62 мм позволит украинским войскам оценить возможности и эффективность использования ACAR, а также возможность дальнейших поставок в будущем для удовлетворения потребностей в стрелковом вооружении.

При этом было отмечено, что пока официальных оценок австралийских винтовок нет, однако по предварительным данным существуют положительные отзывы.

Что известно о штурмовых винтовках ACAR

Впервые ACAR был показан в октябре прошлого года на выставке 2022 Land Forces. Стандартный вариант ACAR выпускается под патрон 5,56 мм НАТО, а также под патроны 7,62 мм и .300 Blackout. Также существует вариант под более редкий калибр 6,8х51

Длина 5,56-мм винтовки ACAR с 305-мм стволом составляет 730 мм при сложенном регулируемом прикладе, масса в снаряженном состоянии — 2,7 кг. Емкость магазина составляет 20 и 30 патронов.

Ствол оружия изготовлен методом холодной ковки с хромированной накладкой, верхняя и нижняя ствольные коробки выполнены из кованого алюминиевого сплава 7075-T6 с анодированным покрытием, а на верхней ствольной коробке установлена полноразмерная планка Picatinny. Все оружие совместимо с глушителями.

В настоящее время компании Lithgow Arms и Wedgetail занимаются разработкой платформы ACAR с учетом требований конечных пользователей, а также интеграцией оружия с цифровыми подсистемами Thales, такими как накладные приборы ночного видения.

Ранее мы писали, что в Украине нашли необычный экземпляр американской винтовки — карабин М4, который оснащен нижним ресивером от винтовки M16A1 предположительно 1974-1975 годов выпуска. Этот гибрид свидетельствует о том, что военные не стесняются экспериментировать с вооружением, находя различные возможные комбинации.