Австралія відправила в Україну партію штурмових гвинтівок ACAR: що відомо про зброю

Гвинтівка надана в калібрах 5,56 мм і 7,62 мм. Неофіційні відгуки про ACAR на сьогоднішній день є позитивними, але тепер українські військові можуть оцінити можливості та ефективність австралійських гвинтівок.

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За підтримки Міністерства оборони Австралії в рамках військової допомоги в Україну було відправлено невелику партію австралійських штурмових гвинтівок ACAR. Про це 7 серпня повідомила пресслужба міжнародної промислової групи Thales.

У пресрелізі зазначено, що поставлена зброя в калібрах 5,56 мм і 7,62 мм дасть змогу українським військам оцінити можливості та ефективність використання ACAR, а також можливість подальших поставок у майбутньому для задоволення потреб у стрілецькому озброєнні.

При цьому було зазначено, що поки що офіційних оцінок австралійських гвинтівок немає, однак за попередніми даними існують позитивні відгуки.

Що відомо про штурмові гвинтівки ACAR

Вперше ACAR був показаний у жовтні минулого року на виставці 2022 Land Forces. Стандартний варіант ACAR випускається під набій 5,56 мм НАТО, а також під патрони 7,62 мм і .300 Blackout. Також існує варіант під більш рідкісний калібр 6,8х51.

Довжина 5,56-мм гвинтівки ACAR з 305-мм стволом становить 730 мм при складеному регульованому прикладі, маса в спорядженому стані — 2,7 кг. Місткість магазину становить 20 і 30 патронів.

Ствол зброї виготовлений методом холодного кування з хромованою накладкою, верхня і нижня ствольні коробки виконані з кованого алюмінієвого сплаву 7075-T6 з анодованим покриттям, а на верхній ствольній коробці встановлена повнорозмірна планка Picatinny. Вся зброя сумісна з глушниками.

Наразі компанії Lithgow Arms і Wedgetail займаються розробкою платформи ACAR з урахуванням вимог кінцевих користувачів, а також інтеграцією зброї з цифровими підсистемами Thales, такими як накладні прилади нічного бачення.

Раніше ми писали, що в Україні знайшли незвичайний екземпляр американської гвинтівки — карабін М4, який оснащений нижнім ресивером від гвинтівки M16A1, імовірно, 1974-1975 років випуску. Цей гібрид свідчить про те, що військові не соромляться експериментувати з озброєнням, знаходячи різні можливі комбінації.