Суміш карабіна М4 і M16A1: в Україні знайшли гібридну гвинтівку західного зразка (фото)

На опублікованих фото можна помітити, що американський карабін М4 оснащений нижнім ресивером від гвинтівки M16A1, імовірно 1974-1975 років випуску.

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Війна в Україні не перестає дивувати новими винаходами в галузі всіляких озброєнь. Після різних комбінацій бойових модулів і броні на бронетехніці, з'явилася і гібридна стрілецька зброя. Як розповіли оглядачі Army Recognition, в Україні була помічена незвичайна знахідка — карабін M4 з унікальною конфігурацією.

На фотографії був зображений M4 у поєднанні з нижньою ствольною коробкою від M16A1, що натякає на можливий гібридний прототип. Згідно зі знімком, серійний номер зброї дає змогу припустити, що її було випущено в 1974-1975 роках.

"Така ідея гібридизації дає нам можливість ближче познайомитися з культовою зброєю — M4 і M16A1", — пишуть оглядачі.

Карабін М4 з нижнім ресивером від М16А1

M16A1 можна легко впізнати за характерним маркуванням: "COLT M16A1 PROPERTY OF U.S. GOVT CAL 5.56 MM"

Карабін M4 — американська універсальна штурмова гвинтівка. З моменту прийняття на озброєння в 1994 р. її активно використовували в численних конфліктах по всьому світу, і вона й досі залишається одним із найважливіших елементів збройних сил США та інших країн. Його проектування почалося в 1982 р. і завершилося в 1993 р., після чого різні виробники стали випускати і вдосконалювати його.

Маса M4 у спорядженому стані становить близько 2,92 кг, а з магазином на 30 набоїв і підвісом близько 3,52 кг. Загальна довжина гвинтівки 838 мм при висунутій ложі і 756 мм при прибраній ложі, що робить її компактною і легко маневреною зброєю.

Гвинтівка розрахована на натовський патрон 5,56 мм і використовує газовідвідну автоматику із закритим поворотним затвором від Юджина Стоунера.

В автоматичному режимі темп стрільби досягає від 700 до 950 пострілів за хвилину, за ефективності дальності ураження до 500 метрів.

Гвинтівка M16A1 важча за свого колегу і має довший ствол. Вага зброї 5,78 кг при довжині в 1000 мм. Автоматичний темп стрільби — 700 пострілів за хвилину.

"M16A1 можна легко впізнати за характерним маркуванням: "COLT M16A1 PROPERTY OF U.S. GOVT CAL 5.56 MM". Серійний номер вигравіруваний на лівому боці, над магазинною коробкою, що дає змогу точно відстежити його наявність в арсеналах збройних сил", — пояснили автори публікації.

Зазначимо, що на фото нижній ресивер дійсно від M16A1 — це може означати, що конструкція гвинтівки дає змогу експериментувати зі ствольними коробками М4 і M16A1.

"Наскільки доречним є таке поєднання, ще належить з'ясувати, але це відкриває можливість для нового прізвиська цього нового творіння", — підсумували оглядачі.

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