Перед встречей с Эрдоганом: в Одесской ОВА объяснили причины ночной атаки ВС РФ

По словам главы общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, Россия осуществила массированную атаку Shahed на регион, чтобы создать соответствующий информационный фон.

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Массированная ночная атака Одесской область 3 сентября может быть связана со встречей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина, запланированной на 4 сентября. Такое мнение высказал глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.

"Можно увязать два события: атаку на Одесский регион, на портовую инфраструктуру Дунайского кластера, и то, что состоится 4 сентября на РФ встреча господина Эрдогана с бункерным дедом", – сказал Братчук.

Он также добавил, что РФ всегда пытается создать соответствующий информационный фон перед важными встречами, даже если в них не участвуют международные организации или Украина. Глава общественного совета при Одесской ОВА также выразил надежду, что зерновое соглашение заработает в новом формате без участия РФ.

"Все-таки надеюсь, что это зерновое соглашение будет в новом формате, и без участия РФ. Потому что мы видим, с ними работать не то что невозможно, а это агрессор, террорист, и нужно их поставить на место", – сказал Братчук.

Напомним, ночью 3 сентября ВС РФ осуществили массированную атаку Одесскую область, в частности целью была гражданская инфраструктура Подунавья. Вражеские силы выпустили в направлении региона 25 ударных БпЛА Shahed-136/131. Массированная дроновая атака длилась более 3, 5 часов. В результате было зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Известно о двух пострадавших гражданских лицах. Им оказали медицинскую помощь. Сообщалось, что Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 22 беспилотника.

Фокус писал, что 14 августа, оккупанты трижды обстреляли Одессу, выпустив в направлении города 15 Shahed и 8 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". В результате атаки обломки ракет повредили супермаркет и общежитие. Сообщалось о трех пострадавших.