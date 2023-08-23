"Сбился с курса, экипаж расстреляли": в Полтаве приземлился вертолет ВС РФ, — соцсети

По данным российского офицера Ильи Туманова, летчики могли стать жертвами "радиоигры" украинских защитников, в результате чего вертолет посадили на территории Украины.

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Несколько недель назад в Полтаве якобы по ошибке совершил посадку вертолет Вооруженных сил Росси Ми-8 на аэродроме Полтава, а его экипаж был расстрелян. Об этом 23 августа сообщил капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber.

По словам российского офицера, экипаж якобы потерял ориентировку и "пересек ленточку". Однако неясно, почему вертолет сбился с курса — Туманов предполагает, что это могла быть "радиоигра" украинских защитников, либо отказ навигационных приборов.

"Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался аэродромом Полтава, Украина", — говорится в сообщении.

Экипаж вертолета якобы сразу понял, что совершил посадку на территории Украины и пытались поднять вертолет в небо. В сообщении утверждается, что в этот момент летчиков якобы расстреляли — два члена экипажа были ликвидированы, а командир, по словам Туманова, был ранен.

"Бортовой и правак предположительно 200, командир 300", — утверждает автор сообщения.

Отметим, что в Полтаве находится авиабаза с одноименным названием, где была основана 18-я отдельная бригада армейской авиации им Игоря Сикорского.

Отметим также, что аналитики "OSINT Пчелы" идентифицировали администратора Telegram-канала Fightbomber, коим, по всей вероятности, является Илья Туманов, капитан ВС РФ, который как минимум до начала 2020 года служил на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже и был помощником штурмана эскадрильи на истребителе-бомбардировщике Су-34. Его личность, в частности, удалось установить благодаря продажам мерча, связанного с его каналом.

Напомним, 3 июля Воздушные силы ВСУ по случаю Дня зенитно-ракетных войск выпустили ролик, в котором, в частности, показали комплекс Patriot с отметками о сбитых 13 мая трех вертолетах.