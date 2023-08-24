Ми-8АМТШ: что известно о новейшей версии вертолета РФ, который получил ГУР в спецоперации

Российский вертолет поступил на вооружение в конце 1990-х годов. Если его передадут Воздушным силам, то он станет самым мощным Ми-8 в строю.

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Главное управление разведки Минобороны Украины впервые в истории государства провело спецоперацию, которая позволила выманить российского летчика вместе с боевым вертолетом Ми-8АМТШ. В издании Forbes рассказали, что это за вертолет.

Начальник ГУР генерал-майор Алексей Буданов подтвердил проведение успешной операции и пообещал впоследствии рассказать детали уникальной операции. Версия пропагандистов РФ о том, что якобы произошла навигационная ошибка невозможно, потому что на пути к аэродрому врага ждали бы средства противовоздушной обороны.

Если предположить, что Воздушные силы Украины получат в собственность захваченный Ми-8АМТШ, то это будет первым трофейным вертолетом такой модернизации. Украина после развала Советского союза получила десятки Ми-8, а союзники с начала полномасштабной войны передали не менее 45 Ми-17 — экспортной версии Ми-8.

Ми-8АМТШ — это одна из самых новых версий вертолета в российской армии. Производить вертолет начали в конце 1990-х годов. Украина получила вертолет "62 красный" из состава 2-й вертолетной эскадрильи 337-го отдельного вертолетного полка. В рамках модернизации Ми-8АМТШ получил штурмовой комплекс вооружения "Штурм-В", новый пушечный контейнер и 8 управляемых противотанковых ракет 9М120 и 9М114. Также претерпела изменения бронирование кабины. Теперь бронирование есть не только днище и передняя часть кабины летчиков, но и между кабиной, и грузовым отсеком, и между грузовым отсеком и местом стрелка.

Напомним, 23 августа в ГУР подтвердили спецоперацию по Ми-8АМТШ . Она готовилась в течение 6 месяцев.

В тот же день капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber 23 августа сообщил, что экипаж российского вертолета Ми-8 якобы потерял ориентировку и сбился с курса.