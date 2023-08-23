Выманили вертолет на территорию Украины: в ГУР подтвердили спецоперацию по Ми-8 РФ (видео)

В СМИ рассказали, что спецоперация готовилась 6 месяцев, а члены экипажа не знали, куда на самом деле летит вертолет.

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Российский вертолет действительно приземлился на территории Украины, а с членами экипажа работают украинские спецслужбы. Об этом в эфире телемарафона 23 августа сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

"Официальная информация будет. Предварительно, да, такая информация есть. Ведется работа с экипажем, в частности. Все в порядке. Новости будут", — сказал Юсов.

Подробностей спецоперации он не раскрыл.

Источники издания "Украинская правда" сообщили, что спецоперация ГУР готовилась 6 месяцев.

Отмечается, что украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авибазами и перевозил запчасти к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Известно, что вражеский вертолет приземлился не в Полтаве, как утверждают российские пропагандисты, а в Харьковской области.

Напомним, что капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber 23 августа сообщил, что экипаж российского вертолета Ми-8 якобы потерял ориентировку и сбился с курса. Ми-8 залетел аж до Полтавы, где приземлился на территории местного аэродрома. Там экипаж расстреляли украинские защитники.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что его источники в ВСУ эту информацию подтвердили, правда сообщили, что экипаж жив, а вертолет неповрежден.